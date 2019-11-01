وكان مقطع فيديو قد أظهر أحدهم وهو يقوم بتهديد شاب باستخدام سلاح رشاش، ويقوم بإركابه في مؤخرة المركبة تحت تهديد السلاح.

علمت "سبق"، أن الجهات الأمنية قبضت على ثلاثة شبان كانوا في حالة غير طبيعية.

مصادر: الأمن يقبض على شبان في حالة غير طبيعية.. ظهروا في فيديو تهديد السلاح عبدالله البرقاوي سبق 2019-11-01 علمت "سبق"، أن الجهات الأمنية قبضت على ثلاثة شبان كانوا في حالة غير طبيعية. وكان مقطع فيديو قد أظهر أحدهم وهو يقوم بتهديد شاب باستخدام سلاح رشاش، ويقوم بإركابه في مؤخرة المركبة تحت تهديد السلاح.

01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441 05:09 PM

مصادر: الأمن يقبض على شبان في حالة غير طبيعية.. ظهروا في فيديو تهديد السلاح





A A A





43 مشاركة

علمت "سبق"، أن الجهات الأمنية قبضت على ثلاثة شبان كانوا في حالة غير طبيعية.

وكان مقطع فيديو قد أظهر أحدهم وهو يقوم بتهديد شاب باستخدام سلاح رشاش، ويقوم بإركابه في مؤخرة المركبة تحت تهديد السلاح.