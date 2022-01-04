العمور والراجحي يتصدران في "الشقح والحمر" بمهرجان الإبل

المنافسات تتواصل في النسخة السادسة بالصياهد الجنوبية

حقق هادي عبدالله العمور، اليوم، ثالث أيام منافسات أشواط الجمل؛ المركز الأول والثالث في لون الشقح، فيما حصل على المركز الأول والثاني في لون الحمر عبدالمحسن صالح الراجحي، بعرض الشقح والحمر فئة سيف الملك، وذلك ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السادسة المقام حالياً في الصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض.



وحصل على المركز الثاني في لون الشقح رثوان بن بداح الدوسري، بينما حل سيف عبدالله الشلوي في المركز الرابع، يليه مبارك محمد الشهري "الخامس"، وجاء في السادس متعب بن حزام بن حثلين، ثم محماس حزمي السبيعي "في السابع"، يليه ثقل هادي الدوسري بالمركز الثامن، فيما حصل على المركز التاسع فيصل غزاي العتيبي، وأخيراً في المركز العاشر فهيد بن ثنو الدوسري.



وفي فئه الحمر حقق المركز الثالث ماجد ناصر السبيعي، وحل في الرابع شليوح بن سطام المطيري، وفي السادس فرج فخري الحربي، يليه عبدالله البغيلي الرشيدي، ثم خليفة محمد العتيبي، ومحمد مسيفر السواط، يليه تركي طاحس العتيبي، وفهد مشعان العتيبي.