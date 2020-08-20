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سفير خادم الحرمين في لبنان يستقبل المنسق الخاص للأمم المتحدة

الجانبان بحثا المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بن عبدالله بخاري، اليوم في مقر إقامته في اليرزة، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش.


وشهد اللقاء بحث المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية، إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لبنان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفير خادم الحرمين في لبنان يستقبل المنسق الخاص للأمم المتحدة
سبق

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بن عبدالله بخاري، اليوم في مقر إقامته في اليرزة، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش.


وشهد اللقاء بحث المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية، إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
03:31 PM

سفير خادم الحرمين في لبنان يستقبل المنسق الخاص للأمم المتحدة

الجانبان بحثا المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بن عبدالله بخاري، اليوم في مقر إقامته في اليرزة، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش.


وشهد اللقاء بحث المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية، إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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