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إسرائيل تبدأ مناورة عسكرية على طول الحدود اللبنانية

تختبر جاهزية عناصرها للقتال لمدة أيام

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق تمرين عسكري، مساء اليوم (الاثنين) على طول الحدود مع لبنان، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن "التمرين يندرج ضمن التدريبات المخطط لها بالخطة السنوية لعام 2021".

وقال: "إن التدريب الذي يعرف باسم (أشعة الشمس)، هدفه فحص جاهزية قوات الجيش ومدى استعدادها لأيام قتالية محتملة على الحدود مع لبنان".

الرئيسية/ أخبار العالم

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إسرائيل تبدأ مناورة عسكرية على طول الحدود اللبنانية
سبق

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق تمرين عسكري، مساء اليوم (الاثنين) على طول الحدود مع لبنان، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن "التمرين يندرج ضمن التدريبات المخطط لها بالخطة السنوية لعام 2021".

وقال: "إن التدريب الذي يعرف باسم (أشعة الشمس)، هدفه فحص جاهزية قوات الجيش ومدى استعدادها لأيام قتالية محتملة على الحدود مع لبنان".

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
07:46 PM

إسرائيل تبدأ مناورة عسكرية على طول الحدود اللبنانية

تختبر جاهزية عناصرها للقتال لمدة أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق تمرين عسكري، مساء اليوم (الاثنين) على طول الحدود مع لبنان، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن "التمرين يندرج ضمن التدريبات المخطط لها بالخطة السنوية لعام 2021".

وقال: "إن التدريب الذي يعرف باسم (أشعة الشمس)، هدفه فحص جاهزية قوات الجيش ومدى استعدادها لأيام قتالية محتملة على الحدود مع لبنان".

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