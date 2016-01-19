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اتحاد الغرف يُنظم ملتقى الأعمال السعودي العراقي .. الإثنين

لبحث أوجه التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية

يُنظم اتحاد الغرف التجارية السعودية في العاصمة الرياض، الإثنين المقبل، "ملتقى الأعمال السعودي العراقي"، لبحث أوجه التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية، وآليات دعمها وتطويرها .

ويشهد الملتقى تقديم عدد من العروض للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، فضلًا عن توقيع عددٍ من الاتفاقيات بين جهات حكومية وأخرى، خاصة في قطاعات استثمارية وتجارية.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان: ملتقى الأعمال السعودي العراقي سيعقد بحضور وزراء ومسؤولين اقتصاديين من المملكة والعراق، بمشاركة واسعة من أصحاب الأعمال السعوديين والعراقيين.

وأضاف، أن المباحثات التجارية بين الجانبين خلال الملتقى ستتركز حول القطاعات الاقتصادية الرئيسة التي تشكّل أولوية في أجندة التعاون بين البلدين في ضوء رؤية المملكة 2030، وتوجهات الاقتصاد العراقي خلال المرحلة المقبلة.

وأشار "العجلان"؛ إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به مجلس التنسيق ومجلس الأعمال السعودي العراقي في التعريف بالفرص الاستثمارية وتشجيع الشراكات التجارية بين أصحاب الأعمال السعوديين والعراقيين.

وأشاد بالتحسن المطرد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يُسهم في زيادة الصادرات السعودية إلى العراق، وزيادة واردات المملكة من العراق لامتلاكه مقومات اقتصادية جيدة في مجالات اقتصادية مختلفة، إضافةً إلى تدفق الاستثمارات بين الجانبين.

وأوضح أن هناك عددًا من الشركات السعودية التي تعمل على أرض العراق، كما توجد رغبة حقيقية لعددٍ آخر للتوسع في استثماراتها هناك.

وأعرب"العجلان"؛ عن أمله في زيادة ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، بعد فتح المنفذ البري بين البلدين في عرعر، ولا سيما أن لدى المملكة توجهًا نحو إنشاء وتشغيل المنطقة اللوجستية في هذا المنفذ لتكون منطقة اقتصادية خاصة، وكذلك بعد فتح الملحقية التجارية بسفارة المملكة في بغداد.

ولفت إلى وجود رغبة مشتركة لدى الجانبين السعودي والعراقي في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي ورفع سقف التبادلات التجارية وتهيئة البيئة الملائمة لذلك، عطفًا على الفرص الاستثمارية الكبيرة والقدرات الاقتصادية لكلتا الدولتين، معربًا عن أمله في أن يخرج الملتقى بتوصيات ونتائج إيجابية تدعم مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اتحاد الغرف يُنظم ملتقى الأعمال السعودي العراقي .. الإثنين
سبق

يُنظم اتحاد الغرف التجارية السعودية في العاصمة الرياض، الإثنين المقبل، "ملتقى الأعمال السعودي العراقي"، لبحث أوجه التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية، وآليات دعمها وتطويرها .

ويشهد الملتقى تقديم عدد من العروض للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، فضلًا عن توقيع عددٍ من الاتفاقيات بين جهات حكومية وأخرى، خاصة في قطاعات استثمارية وتجارية.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان: ملتقى الأعمال السعودي العراقي سيعقد بحضور وزراء ومسؤولين اقتصاديين من المملكة والعراق، بمشاركة واسعة من أصحاب الأعمال السعوديين والعراقيين.

وأضاف، أن المباحثات التجارية بين الجانبين خلال الملتقى ستتركز حول القطاعات الاقتصادية الرئيسة التي تشكّل أولوية في أجندة التعاون بين البلدين في ضوء رؤية المملكة 2030، وتوجهات الاقتصاد العراقي خلال المرحلة المقبلة.

وأشار "العجلان"؛ إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به مجلس التنسيق ومجلس الأعمال السعودي العراقي في التعريف بالفرص الاستثمارية وتشجيع الشراكات التجارية بين أصحاب الأعمال السعوديين والعراقيين.

وأشاد بالتحسن المطرد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يُسهم في زيادة الصادرات السعودية إلى العراق، وزيادة واردات المملكة من العراق لامتلاكه مقومات اقتصادية جيدة في مجالات اقتصادية مختلفة، إضافةً إلى تدفق الاستثمارات بين الجانبين.

وأوضح أن هناك عددًا من الشركات السعودية التي تعمل على أرض العراق، كما توجد رغبة حقيقية لعددٍ آخر للتوسع في استثماراتها هناك.

وأعرب"العجلان"؛ عن أمله في زيادة ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، بعد فتح المنفذ البري بين البلدين في عرعر، ولا سيما أن لدى المملكة توجهًا نحو إنشاء وتشغيل المنطقة اللوجستية في هذا المنفذ لتكون منطقة اقتصادية خاصة، وكذلك بعد فتح الملحقية التجارية بسفارة المملكة في بغداد.

ولفت إلى وجود رغبة مشتركة لدى الجانبين السعودي والعراقي في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي ورفع سقف التبادلات التجارية وتهيئة البيئة الملائمة لذلك، عطفًا على الفرص الاستثمارية الكبيرة والقدرات الاقتصادية لكلتا الدولتين، معربًا عن أمله في أن يخرج الملتقى بتوصيات ونتائج إيجابية تدعم مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
12:43 PM

اتحاد الغرف يُنظم ملتقى الأعمال السعودي العراقي .. الإثنين

لبحث أوجه التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يُنظم اتحاد الغرف التجارية السعودية في العاصمة الرياض، الإثنين المقبل، "ملتقى الأعمال السعودي العراقي"، لبحث أوجه التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية، وآليات دعمها وتطويرها .

ويشهد الملتقى تقديم عدد من العروض للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، فضلًا عن توقيع عددٍ من الاتفاقيات بين جهات حكومية وأخرى، خاصة في قطاعات استثمارية وتجارية.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان: ملتقى الأعمال السعودي العراقي سيعقد بحضور وزراء ومسؤولين اقتصاديين من المملكة والعراق، بمشاركة واسعة من أصحاب الأعمال السعوديين والعراقيين.

وأضاف، أن المباحثات التجارية بين الجانبين خلال الملتقى ستتركز حول القطاعات الاقتصادية الرئيسة التي تشكّل أولوية في أجندة التعاون بين البلدين في ضوء رؤية المملكة 2030، وتوجهات الاقتصاد العراقي خلال المرحلة المقبلة.

وأشار "العجلان"؛ إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به مجلس التنسيق ومجلس الأعمال السعودي العراقي في التعريف بالفرص الاستثمارية وتشجيع الشراكات التجارية بين أصحاب الأعمال السعوديين والعراقيين.

وأشاد بالتحسن المطرد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يُسهم في زيادة الصادرات السعودية إلى العراق، وزيادة واردات المملكة من العراق لامتلاكه مقومات اقتصادية جيدة في مجالات اقتصادية مختلفة، إضافةً إلى تدفق الاستثمارات بين الجانبين.

وأوضح أن هناك عددًا من الشركات السعودية التي تعمل على أرض العراق، كما توجد رغبة حقيقية لعددٍ آخر للتوسع في استثماراتها هناك.

وأعرب"العجلان"؛ عن أمله في زيادة ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، بعد فتح المنفذ البري بين البلدين في عرعر، ولا سيما أن لدى المملكة توجهًا نحو إنشاء وتشغيل المنطقة اللوجستية في هذا المنفذ لتكون منطقة اقتصادية خاصة، وكذلك بعد فتح الملحقية التجارية بسفارة المملكة في بغداد.

ولفت إلى وجود رغبة مشتركة لدى الجانبين السعودي والعراقي في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي ورفع سقف التبادلات التجارية وتهيئة البيئة الملائمة لذلك، عطفًا على الفرص الاستثمارية الكبيرة والقدرات الاقتصادية لكلتا الدولتين، معربًا عن أمله في أن يخرج الملتقى بتوصيات ونتائج إيجابية تدعم مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

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