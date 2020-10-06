النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجيش اليمني يستعيد معسكراً  إستراتيجياً من الحوثيين في الجوف

طيران التحالف دمر تحصينات وتعزيزات المليشيا

أحكم الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية اليوم (الثلاثاء)، السيطرة على معسكر الخنجر الإستراتيجي والمواقع المحيطة به، وفي مقدمتها منطقة البرقاء وجبل الرقيب الأبيض وغيرها بمحافظة الجوف.

وبين قائد المحور الشمالي قائد اللواء الأول حرس حدود العميد هيكل حنتف، أن طيران تحالف دعم الشرعية شارك بفاعلية في المعركة، وسدد ضربات دقيقة استهدفت تحصينات وتعزيزات مليشيا الحوثي الانقلابية، وكبّدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وتضاف إلى الخسائر البشرية والمادية، التي تكبّدتها بنيران الجيش الوطني خلال المعارك التي دارت صباح اليوم.

وأضاف أن الجيش اليمني استعاد عدداً من العربات والأطقم القتالية وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، التي خلفتها المليشيات ولاذت بالفرار تحت ضربات الجيش الوطني، وفقاً وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأوضح "حنتف" أن المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن، وسط انهيار كبير في صفوف المليشيات.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش اليمني يستعيد معسكراً  إستراتيجياً من الحوثيين في الجوف
سبق

أحكم الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية اليوم (الثلاثاء)، السيطرة على معسكر الخنجر الإستراتيجي والمواقع المحيطة به، وفي مقدمتها منطقة البرقاء وجبل الرقيب الأبيض وغيرها بمحافظة الجوف.

وبين قائد المحور الشمالي قائد اللواء الأول حرس حدود العميد هيكل حنتف، أن طيران تحالف دعم الشرعية شارك بفاعلية في المعركة، وسدد ضربات دقيقة استهدفت تحصينات وتعزيزات مليشيا الحوثي الانقلابية، وكبّدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وتضاف إلى الخسائر البشرية والمادية، التي تكبّدتها بنيران الجيش الوطني خلال المعارك التي دارت صباح اليوم.

وأضاف أن الجيش اليمني استعاد عدداً من العربات والأطقم القتالية وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، التي خلفتها المليشيات ولاذت بالفرار تحت ضربات الجيش الوطني، وفقاً وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأوضح "حنتف" أن المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن، وسط انهيار كبير في صفوف المليشيات.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
08:11 PM

الجيش اليمني يستعيد معسكراً  إستراتيجياً من الحوثيين في الجوف

طيران التحالف دمر تحصينات وتعزيزات المليشيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
478

أحكم الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية اليوم (الثلاثاء)، السيطرة على معسكر الخنجر الإستراتيجي والمواقع المحيطة به، وفي مقدمتها منطقة البرقاء وجبل الرقيب الأبيض وغيرها بمحافظة الجوف.

وبين قائد المحور الشمالي قائد اللواء الأول حرس حدود العميد هيكل حنتف، أن طيران تحالف دعم الشرعية شارك بفاعلية في المعركة، وسدد ضربات دقيقة استهدفت تحصينات وتعزيزات مليشيا الحوثي الانقلابية، وكبّدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وتضاف إلى الخسائر البشرية والمادية، التي تكبّدتها بنيران الجيش الوطني خلال المعارك التي دارت صباح اليوم.

وأضاف أن الجيش اليمني استعاد عدداً من العربات والأطقم القتالية وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، التي خلفتها المليشيات ولاذت بالفرار تحت ضربات الجيش الوطني، وفقاً وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأوضح "حنتف" أن المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن، وسط انهيار كبير في صفوف المليشيات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,662
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,311
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,533
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,152

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة