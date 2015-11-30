"الوطنية للإسكان" تُطلق مشروع "خيالا - المهندية" في جدة ليوفّر 317 فيلا

على مساحة 1.5 مليون م2 لتوفير 3500 وحدة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان اليوم، مشروع "خيالا - المهندية" بمحافظة جدة، ضمن المشاريع تحت الإنشاء التي تنفذها الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص، وأتاحت الشركة حجز وحدات المشروع الذي يوفّر 317 فيلا بمساحات وتصاميم متنوعة في مركز سكني الشامل بجدة، كما يمكن حجز الوحدات إلكترونياً من خلال موقع وتطبيق "سكني" على الرابط https://sakani.housing.sa/.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي خلال تدشينه جناح "خيالا – المهندية" في مركز سكني الشامل بجدة أن المشروع يقع شمال مدينة جدة، ضمن إحدى الضواحي التي تطورها الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص، وتقع على مساحة 1.5 مليون م2 لتوفير أكثر من 3500 وحدة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي كافة احتياجات الأسر السعودية المستفيدة المسجلة في برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان.

وأشار المهندس "البطي" إلى أن مشروع خيالا يقع على مساحة 84.500 ألف م2، في موقع مميز متكامل الخدمات شمال محافظة جدة بحي الحمدانية بالقرب من طريق الحرمين ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة الملك عبدالله الرياضية، ويتميز بتصاميمه المميزة ضمن بيئة عصرية لتعزيز تملك الأسر السعودية ضمن أحياء سكنية نموذجية توفّر جودة الحياة، إضافة إلى تطبيق كود البناء السعودي، وبأقساط شهرية مُيسرة، وبمساحات تبدأ من 306 م2 للوحدة.

ويأتي المشروع ليعكس الدور الريادي الفاعل الذي تعمل الشركة على تحقيقه بالتعاون مع الشركات المتخصصة لتوفير مزيدٍ من المشاريع المستقبلية بما يساعد الأسر على التملّك السكني بالاستفادة من برنامج "سكني" حول مناطق المملكة، ضمن شراكات نوعية مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة في تطوير البنى التحتية والتشييد والبناء.