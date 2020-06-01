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بعد رفع المنع.. تدشين مبادرة "مساجد آمنة"

"عناية" تطلق 17 مبادرة خلال جائحة كورونا

هنأ رئيس مجلس إدارة جمعية عناية الصحية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً العلي العظيم أن يعيده على مقامه الكريم وسمو ولي العهد والشعب السعودي بالخير والبركات، وأن يرفع عن أمة الإسلام الغمة التي أصابت العالم، وأن ينعم على الجميع بالصحة والعافية.

وقال "السويلم" إن العيد يأتي علينا هذا العام وتباشير الفرح تعم الجميع بقرب انتهاء فيروس كورونا الذي أصبح هاجساً يؤرق العالم، ودعا الموظفين وهم يباشرون أعمالهم بعد تخفيف منع التجول إلى الالتزام بالاحتياطات والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة من أجل سلامتهم، ولا سيما التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات واستخدام المعقمات عند الضرورة متمنين للجميع السلامة والعافية.

من جانبه، قال الأمين العام لجمعية عناية الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري إن الجمعية أطلقت خلال أزمة كورونا أكثر من 17 مبادرة، وآخرها المبادرة التي سيتم تنفيذها في مجموعة من المساجد ومن ضمنها مسجد الراجحي، باسم مساجد آمنة.

وأبان "المطيري" أن هذه المبادرة تأتي متزامنة مع توجهات الدولة في تخفيف قيود منع التجول، والسماح بفتح المساجد وذلك بإجراء كشف الفرز البصري للمصلين في الجوامع من خلال فريق صحي متمرس للمساهمة في تطبيق الاحترازات والاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف "المطيري" أن المبادرة تهدف إلى مساندة جهود الدولة في التصدي لجائحة كورونا، من خلال تطبيق الاحترازات الوقائية التي تمنع انتشار هذا الفيروس، ونشر ثقافة الوعي الصحي لدى المصلين بما يسهم في الوقاية من فيروس كورونا.

وفي ختام تصريحه دعا "المطيري" جميع المصلين الالتزام بالإجراءات الصحية والتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.


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بعد رفع المنع.. تدشين مبادرة "مساجد آمنة"
سبق

هنأ رئيس مجلس إدارة جمعية عناية الصحية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً العلي العظيم أن يعيده على مقامه الكريم وسمو ولي العهد والشعب السعودي بالخير والبركات، وأن يرفع عن أمة الإسلام الغمة التي أصابت العالم، وأن ينعم على الجميع بالصحة والعافية.

وقال "السويلم" إن العيد يأتي علينا هذا العام وتباشير الفرح تعم الجميع بقرب انتهاء فيروس كورونا الذي أصبح هاجساً يؤرق العالم، ودعا الموظفين وهم يباشرون أعمالهم بعد تخفيف منع التجول إلى الالتزام بالاحتياطات والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة من أجل سلامتهم، ولا سيما التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات واستخدام المعقمات عند الضرورة متمنين للجميع السلامة والعافية.

من جانبه، قال الأمين العام لجمعية عناية الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري إن الجمعية أطلقت خلال أزمة كورونا أكثر من 17 مبادرة، وآخرها المبادرة التي سيتم تنفيذها في مجموعة من المساجد ومن ضمنها مسجد الراجحي، باسم مساجد آمنة.

وأبان "المطيري" أن هذه المبادرة تأتي متزامنة مع توجهات الدولة في تخفيف قيود منع التجول، والسماح بفتح المساجد وذلك بإجراء كشف الفرز البصري للمصلين في الجوامع من خلال فريق صحي متمرس للمساهمة في تطبيق الاحترازات والاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف "المطيري" أن المبادرة تهدف إلى مساندة جهود الدولة في التصدي لجائحة كورونا، من خلال تطبيق الاحترازات الوقائية التي تمنع انتشار هذا الفيروس، ونشر ثقافة الوعي الصحي لدى المصلين بما يسهم في الوقاية من فيروس كورونا.

وفي ختام تصريحه دعا "المطيري" جميع المصلين الالتزام بالإجراءات الصحية والتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.


01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
09:38 PM

بعد رفع المنع.. تدشين مبادرة "مساجد آمنة"

"عناية" تطلق 17 مبادرة خلال جائحة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هنأ رئيس مجلس إدارة جمعية عناية الصحية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً العلي العظيم أن يعيده على مقامه الكريم وسمو ولي العهد والشعب السعودي بالخير والبركات، وأن يرفع عن أمة الإسلام الغمة التي أصابت العالم، وأن ينعم على الجميع بالصحة والعافية.

وقال "السويلم" إن العيد يأتي علينا هذا العام وتباشير الفرح تعم الجميع بقرب انتهاء فيروس كورونا الذي أصبح هاجساً يؤرق العالم، ودعا الموظفين وهم يباشرون أعمالهم بعد تخفيف منع التجول إلى الالتزام بالاحتياطات والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة من أجل سلامتهم، ولا سيما التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات واستخدام المعقمات عند الضرورة متمنين للجميع السلامة والعافية.

من جانبه، قال الأمين العام لجمعية عناية الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري إن الجمعية أطلقت خلال أزمة كورونا أكثر من 17 مبادرة، وآخرها المبادرة التي سيتم تنفيذها في مجموعة من المساجد ومن ضمنها مسجد الراجحي، باسم مساجد آمنة.

وأبان "المطيري" أن هذه المبادرة تأتي متزامنة مع توجهات الدولة في تخفيف قيود منع التجول، والسماح بفتح المساجد وذلك بإجراء كشف الفرز البصري للمصلين في الجوامع من خلال فريق صحي متمرس للمساهمة في تطبيق الاحترازات والاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف "المطيري" أن المبادرة تهدف إلى مساندة جهود الدولة في التصدي لجائحة كورونا، من خلال تطبيق الاحترازات الوقائية التي تمنع انتشار هذا الفيروس، ونشر ثقافة الوعي الصحي لدى المصلين بما يسهم في الوقاية من فيروس كورونا.

وفي ختام تصريحه دعا "المطيري" جميع المصلين الالتزام بالإجراءات الصحية والتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.


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