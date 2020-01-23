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"البعيجان": مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بلغ العالمية

في تصريحه بمناسبة حصده لـ"نخبة النخبة" لفئة الوضح

حصل عبدالمحسن بن بعيجان بن صنهات العتيبي، على المركز الأول لمسابقة "20 نخبة النخبة" لفئة الوضح "قطامات"، ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة التي تقام حالياً بالصياهد.

وعبّر "البعيجان" عن فخره وسروره بتحقيق لقب نخبة النخبة في العشرين الوضح في أول نسخة تنظم في المهرجان، لتضاف إلى لقب شلفا ولي العهد في الوضح 30، والأول في الفردي الوضح، إضافة للثالث والرابع فردي.

وقال مالك قطامات: مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وصل إلى مستوى عالٍ جدًّا، وبلغ العالمية بدعم حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وبدعم وإشراف نادي الإبل الذي قدم كل شيء لنجاح المهرجان بقيادة فهد بن حثلين وجميع العاملين في لجان المهرجان؛ ومنها لجنة التحكيم بقيادة الأمير خالد بن سلمان.

وثمّن "البعيجان" رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل للحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز.

ورفع الشكر والثناء للقيادة الرشيدة على الدعم والرعاية لهذا الموروث العربي الأصيل تربية الإبل والحفاظ على سلالتها وإقامة المهرجانات التي تدعم ملاك الإبل وتعزز لديهم الحفاظ على إبلهم وتطويرها.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البعيجان": مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بلغ العالمية
سبق

حصل عبدالمحسن بن بعيجان بن صنهات العتيبي، على المركز الأول لمسابقة "20 نخبة النخبة" لفئة الوضح "قطامات"، ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة التي تقام حالياً بالصياهد.

وعبّر "البعيجان" عن فخره وسروره بتحقيق لقب نخبة النخبة في العشرين الوضح في أول نسخة تنظم في المهرجان، لتضاف إلى لقب شلفا ولي العهد في الوضح 30، والأول في الفردي الوضح، إضافة للثالث والرابع فردي.

وقال مالك قطامات: مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وصل إلى مستوى عالٍ جدًّا، وبلغ العالمية بدعم حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وبدعم وإشراف نادي الإبل الذي قدم كل شيء لنجاح المهرجان بقيادة فهد بن حثلين وجميع العاملين في لجان المهرجان؛ ومنها لجنة التحكيم بقيادة الأمير خالد بن سلمان.

وثمّن "البعيجان" رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل للحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز.

ورفع الشكر والثناء للقيادة الرشيدة على الدعم والرعاية لهذا الموروث العربي الأصيل تربية الإبل والحفاظ على سلالتها وإقامة المهرجانات التي تدعم ملاك الإبل وتعزز لديهم الحفاظ على إبلهم وتطويرها.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
04:34 PM

"البعيجان": مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بلغ العالمية

في تصريحه بمناسبة حصده لـ"نخبة النخبة" لفئة الوضح

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حمد الفراج - الرياض
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حصل عبدالمحسن بن بعيجان بن صنهات العتيبي، على المركز الأول لمسابقة "20 نخبة النخبة" لفئة الوضح "قطامات"، ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة التي تقام حالياً بالصياهد.

وعبّر "البعيجان" عن فخره وسروره بتحقيق لقب نخبة النخبة في العشرين الوضح في أول نسخة تنظم في المهرجان، لتضاف إلى لقب شلفا ولي العهد في الوضح 30، والأول في الفردي الوضح، إضافة للثالث والرابع فردي.

وقال مالك قطامات: مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وصل إلى مستوى عالٍ جدًّا، وبلغ العالمية بدعم حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وبدعم وإشراف نادي الإبل الذي قدم كل شيء لنجاح المهرجان بقيادة فهد بن حثلين وجميع العاملين في لجان المهرجان؛ ومنها لجنة التحكيم بقيادة الأمير خالد بن سلمان.

وثمّن "البعيجان" رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل للحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز.

ورفع الشكر والثناء للقيادة الرشيدة على الدعم والرعاية لهذا الموروث العربي الأصيل تربية الإبل والحفاظ على سلالتها وإقامة المهرجانات التي تدعم ملاك الإبل وتعزز لديهم الحفاظ على إبلهم وتطويرها.

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