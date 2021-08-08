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"تعليم ينبع" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي القادم

متاحة في "نور".. "الصيدلاني": نسبة المنقولين 14.13% والمنقولات 18.14%

‬اعتمد مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد 1443هـ في جميع المراحل الدراسية.

وأوضح المساعد للشؤون المدرسية حمدان بن محمد عيد الصيدلاني أن نسبة المنقولين 14.13% ونسبة المنقولات هي 18.14%.

وأضاف "الصيدلاني": أن نتائج الحركة متاحة عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام "نور"، مشيرًا إلى أن آخر موعد لاستقبال التظلمات 4/ 1/ 1443هـ وذلك عبر نظام نور، مثمنًا للزملاء والزميلات فريق العمل في إدارة شؤون المعلمين جهودهم في إنجاز حركة النقل الداخلي.

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"تعليم ينبع" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي القادم
سبق

‬اعتمد مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد 1443هـ في جميع المراحل الدراسية.

وأوضح المساعد للشؤون المدرسية حمدان بن محمد عيد الصيدلاني أن نسبة المنقولين 14.13% ونسبة المنقولات هي 18.14%.

وأضاف "الصيدلاني": أن نتائج الحركة متاحة عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام "نور"، مشيرًا إلى أن آخر موعد لاستقبال التظلمات 4/ 1/ 1443هـ وذلك عبر نظام نور، مثمنًا للزملاء والزميلات فريق العمل في إدارة شؤون المعلمين جهودهم في إنجاز حركة النقل الداخلي.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
03:17 PM

"تعليم ينبع" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي القادم

متاحة في "نور".. "الصيدلاني": نسبة المنقولين 14.13% والمنقولات 18.14%

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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‬اعتمد مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد 1443هـ في جميع المراحل الدراسية.

وأوضح المساعد للشؤون المدرسية حمدان بن محمد عيد الصيدلاني أن نسبة المنقولين 14.13% ونسبة المنقولات هي 18.14%.

وأضاف "الصيدلاني": أن نتائج الحركة متاحة عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام "نور"، مشيرًا إلى أن آخر موعد لاستقبال التظلمات 4/ 1/ 1443هـ وذلك عبر نظام نور، مثمنًا للزملاء والزميلات فريق العمل في إدارة شؤون المعلمين جهودهم في إنجاز حركة النقل الداخلي.

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