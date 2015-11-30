الملك وولي العهد يهنئان الرئيس الروماني بذكرى اليوم الوطني لبلاده
أعربا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات للشعب الصديق بالتقدم
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس كلاوس فيرنير يوهانس؛ رئيس رومانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب رومانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس كلاوس فيرنير يوهانس؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب رومانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الملك وولي العهد يهنئان الرئيس الروماني بذكرى اليوم الوطني لبلاده
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-11-30
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس كلاوس فيرنير يوهانس؛ رئيس رومانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب رومانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس كلاوس فيرنير يوهانس؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب رومانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
09:57 AM
الملك وولي العهد يهنئان الرئيس الروماني بذكرى اليوم الوطني لبلاده
أعربا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات للشعب الصديق بالتقدم
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس كلاوس فيرنير يوهانس؛ رئيس رومانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب رومانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس كلاوس فيرنير يوهانس؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب رومانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.