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"البيئة": منصة "زراعي" استقبلت قرابة 10 آلاف طلب لرخص النحالين والمناحل

قالت: خلال 12 شهراً.. ضمن جهود التحول الرقمي وخدمة المستفيدين إلكترونياً

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة إن منصة "زراعي" استقبلت، خلال الأشهر الـ12 الماضية قرابة 10 آلاف طلب لرخص النحالين والمناحل، بينها 7.491 طلب رخص للنحالين، و2.255 للمناحل.

وتفصيلاً، تحتوي منصة "زراعي" التي أنشأتها وزارة البيئة والمياه والزراعة منذ العام 2018 ضمن جهودها للتحول الرقمي على أكثر من 230 من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين، ويستفيد منها أكثر من 15.488 من أفراد وقطاع أعمال وجهات حكومية.

وتهدف المنصة إلى تقديم تراخيص مشاريع الثروة الحيوانية والثروة النباتية والثروة السمكية وتربية النحل وإنتاج العسل.

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"البيئة": منصة "زراعي" استقبلت قرابة 10 آلاف طلب لرخص النحالين والمناحل
سبق

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة إن منصة "زراعي" استقبلت، خلال الأشهر الـ12 الماضية قرابة 10 آلاف طلب لرخص النحالين والمناحل، بينها 7.491 طلب رخص للنحالين، و2.255 للمناحل.

وتفصيلاً، تحتوي منصة "زراعي" التي أنشأتها وزارة البيئة والمياه والزراعة منذ العام 2018 ضمن جهودها للتحول الرقمي على أكثر من 230 من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين، ويستفيد منها أكثر من 15.488 من أفراد وقطاع أعمال وجهات حكومية.

وتهدف المنصة إلى تقديم تراخيص مشاريع الثروة الحيوانية والثروة النباتية والثروة السمكية وتربية النحل وإنتاج العسل.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
12:37 PM

"البيئة": منصة "زراعي" استقبلت قرابة 10 آلاف طلب لرخص النحالين والمناحل

قالت: خلال 12 شهراً.. ضمن جهود التحول الرقمي وخدمة المستفيدين إلكترونياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة إن منصة "زراعي" استقبلت، خلال الأشهر الـ12 الماضية قرابة 10 آلاف طلب لرخص النحالين والمناحل، بينها 7.491 طلب رخص للنحالين، و2.255 للمناحل.

وتفصيلاً، تحتوي منصة "زراعي" التي أنشأتها وزارة البيئة والمياه والزراعة منذ العام 2018 ضمن جهودها للتحول الرقمي على أكثر من 230 من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين، ويستفيد منها أكثر من 15.488 من أفراد وقطاع أعمال وجهات حكومية.

وتهدف المنصة إلى تقديم تراخيص مشاريع الثروة الحيوانية والثروة النباتية والثروة السمكية وتربية النحل وإنتاج العسل.

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