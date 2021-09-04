‏"سعودية.. شامخةٌ أبيّة".. "الدفاع" تنشر صورة إحدى خريجات أول دفعة للكادر النسائي

احتفت بالخريجات.. كفاءة واحترافية وبرامج ومناهج تدريبية متميزة

نشر حساب وزارة الدفاع على توتير ‏@modgovksa تحت وسم #صورة_الدفاع، صورة لإحدى خريجات أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة بالوزارة معلقًا عليها بعبارة: ‏"سعودية.. شامخةٌ أبيّة".

وظهرت الخريجة فريدة عبدالله اليزيدي وهي تتعامل مع السلاح أمام مجموعة من زميلاتها أثناء تلقيهن التدريبات في دورة الفرد الأساس للكادر النسائي رقم 1 في المركز, التي بدأت في 18 من شوال 1442هـ بمركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة واستمرت لمدة 14 أسبوعًا.

وأكد رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة، اللواء الركن عادل بن محمد البلوي، أن مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة يهدف لتوفير احتياج القوات المسلحة من الكادر النسائي.

وأشار البلوي إلى أن المركز يهدف إلى تقديم خدمات تدريبية مميزة للمعيَّنات بوزارة الدفاع بكفاءة واحترافية في المجالات الوظيفية التي تحتاج إليها الوزارة.

ويسعى المركز إلى توفير برامج ومناهج تدريبية متميزة، وبيئة تعليمية مثالية وفقًا لمقاييس عالمية للجودة، تلبي احتياجات القوات المسلحة من الكادر النسائي.

وتم الاعتماد في تدريب وتأهيل دورة الفرد الأساس للكادر النسائي رقم 1 على تدريس أحدث الأساليب على أيدي كوادر مدربة ومؤهلة من كليات ومعاهد ومدارس القوات المسلحة.

وبحسب مناهل بنت صالح بن حميد مديرة قسم تعليم المركز يبدأ البرنامج اليومي للمتدربات بالتعداد الصباحي لحصر أعداد الطالبات ومن ثم تبدأ مباشرة حصة الرياضة تحت إشراف مدربات، ثم تتجه الطالبات لمطعم المركز لتناول وجبة الإفطار وبعد ذلك يبدأ التدريب الميداني ثم تبدأ الفصول الدراسية.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، شهد الأربعاء الماضي حفل تخريج أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساس في المركز.