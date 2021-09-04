النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

‏"سعودية.. شامخةٌ أبيّة".. "الدفاع" تنشر صورة إحدى خريجات أول دفعة للكادر النسائي

احتفت بالخريجات.. كفاءة واحترافية وبرامج ومناهج تدريبية متميزة

نشر حساب وزارة الدفاع على توتير ‏@modgovksa تحت وسم #صورة_الدفاع، صورة لإحدى خريجات أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة بالوزارة معلقًا عليها بعبارة: ‏"سعودية.. شامخةٌ أبيّة".

وظهرت الخريجة فريدة عبدالله اليزيدي وهي تتعامل مع السلاح أمام مجموعة من زميلاتها أثناء تلقيهن التدريبات في دورة الفرد الأساس للكادر النسائي رقم 1 في المركز, التي بدأت في 18 من شوال 1442هـ بمركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة واستمرت لمدة 14 أسبوعًا.

وأكد رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة، اللواء الركن عادل بن محمد البلوي، أن مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة يهدف لتوفير احتياج القوات المسلحة من الكادر النسائي.

وأشار البلوي إلى أن المركز يهدف إلى تقديم خدمات تدريبية مميزة للمعيَّنات بوزارة الدفاع بكفاءة واحترافية في المجالات الوظيفية التي تحتاج إليها الوزارة.

ويسعى المركز إلى توفير برامج ومناهج تدريبية متميزة، وبيئة تعليمية مثالية وفقًا لمقاييس عالمية للجودة، تلبي احتياجات القوات المسلحة من الكادر النسائي.

وتم الاعتماد في تدريب وتأهيل دورة الفرد الأساس للكادر النسائي رقم 1 على تدريس أحدث الأساليب على أيدي كوادر مدربة ومؤهلة من كليات ومعاهد ومدارس القوات المسلحة.

وبحسب مناهل بنت صالح بن حميد مديرة قسم تعليم المركز يبدأ البرنامج اليومي للمتدربات بالتعداد الصباحي لحصر أعداد الطالبات ومن ثم تبدأ مباشرة حصة الرياضة تحت إشراف مدربات، ثم تتجه الطالبات لمطعم المركز لتناول وجبة الإفطار وبعد ذلك يبدأ التدريب الميداني ثم تبدأ الفصول الدراسية.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، شهد الأربعاء الماضي حفل تخريج أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساس في المركز.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
‏"سعودية.. شامخةٌ أبيّة".. "الدفاع" تنشر صورة إحدى خريجات أول دفعة للكادر النسائي
سبق

نشر حساب وزارة الدفاع على توتير ‏@modgovksa تحت وسم #صورة_الدفاع، صورة لإحدى خريجات أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة بالوزارة معلقًا عليها بعبارة: ‏"سعودية.. شامخةٌ أبيّة".

وظهرت الخريجة فريدة عبدالله اليزيدي وهي تتعامل مع السلاح أمام مجموعة من زميلاتها أثناء تلقيهن التدريبات في دورة الفرد الأساس للكادر النسائي رقم 1 في المركز, التي بدأت في 18 من شوال 1442هـ بمركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة واستمرت لمدة 14 أسبوعًا.

وأكد رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة، اللواء الركن عادل بن محمد البلوي، أن مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة يهدف لتوفير احتياج القوات المسلحة من الكادر النسائي.

وأشار البلوي إلى أن المركز يهدف إلى تقديم خدمات تدريبية مميزة للمعيَّنات بوزارة الدفاع بكفاءة واحترافية في المجالات الوظيفية التي تحتاج إليها الوزارة.

ويسعى المركز إلى توفير برامج ومناهج تدريبية متميزة، وبيئة تعليمية مثالية وفقًا لمقاييس عالمية للجودة، تلبي احتياجات القوات المسلحة من الكادر النسائي.

وتم الاعتماد في تدريب وتأهيل دورة الفرد الأساس للكادر النسائي رقم 1 على تدريس أحدث الأساليب على أيدي كوادر مدربة ومؤهلة من كليات ومعاهد ومدارس القوات المسلحة.

وبحسب مناهل بنت صالح بن حميد مديرة قسم تعليم المركز يبدأ البرنامج اليومي للمتدربات بالتعداد الصباحي لحصر أعداد الطالبات ومن ثم تبدأ مباشرة حصة الرياضة تحت إشراف مدربات، ثم تتجه الطالبات لمطعم المركز لتناول وجبة الإفطار وبعد ذلك يبدأ التدريب الميداني ثم تبدأ الفصول الدراسية.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، شهد الأربعاء الماضي حفل تخريج أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساس في المركز.

04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
03:26 PM

‏"سعودية.. شامخةٌ أبيّة".. "الدفاع" تنشر صورة إحدى خريجات أول دفعة للكادر النسائي

احتفت بالخريجات.. كفاءة واحترافية وبرامج ومناهج تدريبية متميزة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
25
25,692

نشر حساب وزارة الدفاع على توتير ‏@modgovksa تحت وسم #صورة_الدفاع، صورة لإحدى خريجات أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة بالوزارة معلقًا عليها بعبارة: ‏"سعودية.. شامخةٌ أبيّة".

وظهرت الخريجة فريدة عبدالله اليزيدي وهي تتعامل مع السلاح أمام مجموعة من زميلاتها أثناء تلقيهن التدريبات في دورة الفرد الأساس للكادر النسائي رقم 1 في المركز, التي بدأت في 18 من شوال 1442هـ بمركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة واستمرت لمدة 14 أسبوعًا.

وأكد رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة، اللواء الركن عادل بن محمد البلوي، أن مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة يهدف لتوفير احتياج القوات المسلحة من الكادر النسائي.

وأشار البلوي إلى أن المركز يهدف إلى تقديم خدمات تدريبية مميزة للمعيَّنات بوزارة الدفاع بكفاءة واحترافية في المجالات الوظيفية التي تحتاج إليها الوزارة.

ويسعى المركز إلى توفير برامج ومناهج تدريبية متميزة، وبيئة تعليمية مثالية وفقًا لمقاييس عالمية للجودة، تلبي احتياجات القوات المسلحة من الكادر النسائي.

وتم الاعتماد في تدريب وتأهيل دورة الفرد الأساس للكادر النسائي رقم 1 على تدريس أحدث الأساليب على أيدي كوادر مدربة ومؤهلة من كليات ومعاهد ومدارس القوات المسلحة.

وبحسب مناهل بنت صالح بن حميد مديرة قسم تعليم المركز يبدأ البرنامج اليومي للمتدربات بالتعداد الصباحي لحصر أعداد الطالبات ومن ثم تبدأ مباشرة حصة الرياضة تحت إشراف مدربات، ثم تتجه الطالبات لمطعم المركز لتناول وجبة الإفطار وبعد ذلك يبدأ التدريب الميداني ثم تبدأ الفصول الدراسية.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، شهد الأربعاء الماضي حفل تخريج أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساس في المركز.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,319
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,535
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,778
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,755

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة