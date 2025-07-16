وقالت "الأمانة" عبر حسابها بـ"تويتر" تحت وسم ‏⁧‫#صحتكم_أمانة: "بناءً على التوصيات الصحية.. #أمانة_منطقة_الرياض، توجّه المنشآت التجارية بعدم إلزام المرتادين بلبس القفازات؛ لما تعطيه من شعور زائف بالأمان والتقصير في عملية تطهير وغسل الأيدي، كما أنها قد تصبح مصدرًا للعدوى عند ملامسة العين أو الأنف أثناء ارتدائها".

"أمانة الرياض" توجّه المنشآت التجارية بعدم إلزام المرتادين بلبس القفازات عبدالحكيم شار سبق 2020-07-15 وجّهت أمانة منطقة الرياض المنشآت التجارية بعدم إلزام مرتاديها بلبس القفازات؛ بسبب الشعور الزائف بالأمان الذي تمنحه للمتسوق. وقالت "الأمانة" عبر حسابها بـ"تويتر" تحت وسم ‏⁧‫#صحتكم_أمانة: "بناءً على التوصيات الصحية.. #أمانة_منطقة_الرياض، توجّه المنشآت التجارية بعدم إلزام المرتادين بلبس القفازات؛ لما تعطيه من شعور زائف بالأمان والتقصير في عملية تطهير وغسل الأيدي، كما أنها قد تصبح مصدرًا للعدوى عند ملامسة العين أو الأنف أثناء ارتدائها".

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441 09:51 PM

"أمانة الرياض" توجّه المنشآت التجارية بعدم إلزام المرتادين بلبس القفازات لما تعطيه من شعور زائف بالأمان وتقصير في تطهير الأيدي:





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وجّهت أمانة منطقة الرياض المنشآت التجارية بعدم إلزام مرتاديها بلبس القفازات؛ بسبب الشعور الزائف بالأمان الذي تمنحه للمتسوق.

وقالت "الأمانة" عبر حسابها بـ"تويتر" تحت وسم ‏⁧‫#صحتكم_أمانة: "بناءً على التوصيات الصحية.. #أمانة_منطقة_الرياض، توجّه المنشآت التجارية بعدم إلزام المرتادين بلبس القفازات؛ لما تعطيه من شعور زائف بالأمان والتقصير في عملية تطهير وغسل الأيدي، كما أنها قد تصبح مصدرًا للعدوى عند ملامسة العين أو الأنف أثناء ارتدائها".