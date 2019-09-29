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"الهاشمي" يكشف أسباب تعنيف الأطفال: هذه هي العقوبات التي تنتظر المعنفين

حسب الأضرار النفسية والجسدية وغيرها على الطفل وتتسم بأنها عقوبات رادعة

كشف المستشار القانوني هاشم الشيخ الهاشمي، أن أكثر الأسباب التي تدفع ضعاف النفوس في تعنيف الأطفال وممارسة هذا التصرف الحيواني المقيت تجاه الأطفال هي انتقام، كزوج ينتقم من زوجته أو طليقته والعكس، رغبةً في النكاية بها أو به والضغط عليها أو عليه والأطفال هم الضحية، أما بعضهم فيعانون مرضاً نفسياً ويمارس أمراضه النفسية وانحرافاته على أطفاله، أما البعض يرمي هذا لضغوطات الفقر والحياة وكأن الأطفال هم السبب وراء ذلك.

وقال المستشار الهاشمي إن الطفل في القانون السعودي؛ كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره فهو طفل قانونياً ويشمله النظام، والمقصود بإيذاء الأطفال كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك، ومنها الإساءة الجسدية والنفسية والجنسية والإهمال في الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية.

وحث المستشار القانوني الجميع للرجوع إلى نظام الطفل ولائحته، مؤكداً أنها فصّلت بشكل دقيق وذلك لأهميتها، مبيناً أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضعت تواصلاً سريعاً خاصاً باستقبال بلاغات ضد العنف والإيذاء على الرقم المجاني (1919) على مدار (24) ساعة.

وأفاد المستشار الهاشمي أن العقوبة في الحق العام منصوص عليها في نظام الحماية من الإيذاء في المادة الثالثة عشرة دون الإخلال بأي عقوبة مقررة شرعاً أو نظاماً يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكداً أن الحق الخاص في العقوبة تعزيرية يقدرها القاضي حسب الأضرار النفسية والجسدية وغيرها على الطفل وتكون العقوبات رادعة.


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"الهاشمي" يكشف أسباب تعنيف الأطفال: هذه هي العقوبات التي تنتظر المعنفين
سبق

كشف المستشار القانوني هاشم الشيخ الهاشمي، أن أكثر الأسباب التي تدفع ضعاف النفوس في تعنيف الأطفال وممارسة هذا التصرف الحيواني المقيت تجاه الأطفال هي انتقام، كزوج ينتقم من زوجته أو طليقته والعكس، رغبةً في النكاية بها أو به والضغط عليها أو عليه والأطفال هم الضحية، أما بعضهم فيعانون مرضاً نفسياً ويمارس أمراضه النفسية وانحرافاته على أطفاله، أما البعض يرمي هذا لضغوطات الفقر والحياة وكأن الأطفال هم السبب وراء ذلك.

وقال المستشار الهاشمي إن الطفل في القانون السعودي؛ كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره فهو طفل قانونياً ويشمله النظام، والمقصود بإيذاء الأطفال كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك، ومنها الإساءة الجسدية والنفسية والجنسية والإهمال في الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية.

وحث المستشار القانوني الجميع للرجوع إلى نظام الطفل ولائحته، مؤكداً أنها فصّلت بشكل دقيق وذلك لأهميتها، مبيناً أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضعت تواصلاً سريعاً خاصاً باستقبال بلاغات ضد العنف والإيذاء على الرقم المجاني (1919) على مدار (24) ساعة.

وأفاد المستشار الهاشمي أن العقوبة في الحق العام منصوص عليها في نظام الحماية من الإيذاء في المادة الثالثة عشرة دون الإخلال بأي عقوبة مقررة شرعاً أو نظاماً يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكداً أن الحق الخاص في العقوبة تعزيرية يقدرها القاضي حسب الأضرار النفسية والجسدية وغيرها على الطفل وتكون العقوبات رادعة.


29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
09:52 PM

"الهاشمي" يكشف أسباب تعنيف الأطفال: هذه هي العقوبات التي تنتظر المعنفين

حسب الأضرار النفسية والجسدية وغيرها على الطفل وتتسم بأنها عقوبات رادعة

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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كشف المستشار القانوني هاشم الشيخ الهاشمي، أن أكثر الأسباب التي تدفع ضعاف النفوس في تعنيف الأطفال وممارسة هذا التصرف الحيواني المقيت تجاه الأطفال هي انتقام، كزوج ينتقم من زوجته أو طليقته والعكس، رغبةً في النكاية بها أو به والضغط عليها أو عليه والأطفال هم الضحية، أما بعضهم فيعانون مرضاً نفسياً ويمارس أمراضه النفسية وانحرافاته على أطفاله، أما البعض يرمي هذا لضغوطات الفقر والحياة وكأن الأطفال هم السبب وراء ذلك.

وقال المستشار الهاشمي إن الطفل في القانون السعودي؛ كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره فهو طفل قانونياً ويشمله النظام، والمقصود بإيذاء الأطفال كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك، ومنها الإساءة الجسدية والنفسية والجنسية والإهمال في الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية.

وحث المستشار القانوني الجميع للرجوع إلى نظام الطفل ولائحته، مؤكداً أنها فصّلت بشكل دقيق وذلك لأهميتها، مبيناً أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضعت تواصلاً سريعاً خاصاً باستقبال بلاغات ضد العنف والإيذاء على الرقم المجاني (1919) على مدار (24) ساعة.

وأفاد المستشار الهاشمي أن العقوبة في الحق العام منصوص عليها في نظام الحماية من الإيذاء في المادة الثالثة عشرة دون الإخلال بأي عقوبة مقررة شرعاً أو نظاماً يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكداً أن الحق الخاص في العقوبة تعزيرية يقدرها القاضي حسب الأضرار النفسية والجسدية وغيرها على الطفل وتكون العقوبات رادعة.


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