وزير الداخلية يتفقد سير العمل بالمركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة (911)

اطلع على الخدمات التي يقدمها لحجاج بيت الله الحرام

أكد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أهمية توفير كل ما يسهم في أمن وأمان وراحة حجاج بيت الله الحرام، وفق ما يتطلع له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله-.

جاء ذلك خلال تفقُّد الأمير عبدالعزيز بن سعود التفقدية أمس الجمعة سير العمل والمهمات للمركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة.

ووقف سموه في زيارته التفقدية على الخدمات التي يوفرها المركز للحجاج، من خلال استقبال البلاغات، ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية التي يتم مباشرة مهمات متابعتها في المركز خلال موسم الحج.

واستمع وزير الداخلية لشرح قدمه المشرفون على المهمات المختلفة بالمركز عن الأساليب المتبعة في التعامل مع البلاغات التي يتلقونها، ومتابعتها، وتقييم نتائج الاستجابة لها، واللغات التي يتعامل بها منسوبو المركز مع المتصلين غير الناطقين باللغة العربية.

واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود على نظام الخرائط الحرارية، واستمع لشرح عن النظام، قدمه قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية اللواء الركن عبدالرحمن بن محمد الصالح.

وفي ختام الزيارة شكر وزير الداخلية العاملين في المركز، وقدّر جهودهم موجهًا بالاستمرار في بذل المزيد من الجهود لخدمة ضيوف الرحمن.