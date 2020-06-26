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أسعار النفط ترتفع 2% بعد مؤشرات على تحسن الاقتصاد الأمريكي

متأثرًا بزيادة محدودة في الطلب على الوقود

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا اليوم بنحو اثنين بالمائة، مدعومة بمؤشرات على تحسن طفيف في الاقتصاد الأمريكي، وزيادة محدودة في الطلب على الوقود.

وارتفع خام برنت 74 سنتًا بما يعادل 1.8 بالمائة ليتحدد سعر التسوية عند 41.05 دولار للبرميل.

وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 71 سنتًا أو 1.9 بالمائة إلى 38.72 دولار.

أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط ترتفع 2% بعد مؤشرات على تحسن الاقتصاد الأمريكي
سبق

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا اليوم بنحو اثنين بالمائة، مدعومة بمؤشرات على تحسن طفيف في الاقتصاد الأمريكي، وزيادة محدودة في الطلب على الوقود.

وارتفع خام برنت 74 سنتًا بما يعادل 1.8 بالمائة ليتحدد سعر التسوية عند 41.05 دولار للبرميل.

وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 71 سنتًا أو 1.9 بالمائة إلى 38.72 دولار.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
12:47 AM

أسعار النفط ترتفع 2% بعد مؤشرات على تحسن الاقتصاد الأمريكي

متأثرًا بزيادة محدودة في الطلب على الوقود

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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2,752

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا اليوم بنحو اثنين بالمائة، مدعومة بمؤشرات على تحسن طفيف في الاقتصاد الأمريكي، وزيادة محدودة في الطلب على الوقود.

وارتفع خام برنت 74 سنتًا بما يعادل 1.8 بالمائة ليتحدد سعر التسوية عند 41.05 دولار للبرميل.

وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 71 سنتًا أو 1.9 بالمائة إلى 38.72 دولار.

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