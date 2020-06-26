وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 71 سنتًا أو 1.9 بالمائة إلى 38.72 دولار.

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا اليوم بنحو اثنين بالمائة، مدعومة بمؤشرات على تحسن طفيف في الاقتصاد الأمريكي، وزيادة محدودة في الطلب على الوقود.

أسعار النفط ترتفع 2% بعد مؤشرات على تحسن الاقتصاد الأمريكي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-26 سجلت أسعار النفط ارتفاعًا اليوم بنحو اثنين بالمائة، مدعومة بمؤشرات على تحسن طفيف في الاقتصاد الأمريكي، وزيادة محدودة في الطلب على الوقود. وارتفع خام برنت 74 سنتًا بما يعادل 1.8 بالمائة ليتحدد سعر التسوية عند 41.05 دولار للبرميل. وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 71 سنتًا أو 1.9 بالمائة إلى 38.72 دولار.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441 12:47 AM

أسعار النفط ترتفع 2% بعد مؤشرات على تحسن الاقتصاد الأمريكي متأثرًا بزيادة محدودة في الطلب على الوقود





A A A





2 مشاركة

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا اليوم بنحو اثنين بالمائة، مدعومة بمؤشرات على تحسن طفيف في الاقتصاد الأمريكي، وزيادة محدودة في الطلب على الوقود.

وارتفع خام برنت 74 سنتًا بما يعادل 1.8 بالمائة ليتحدد سعر التسوية عند 41.05 دولار للبرميل.

وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 71 سنتًا أو 1.9 بالمائة إلى 38.72 دولار.