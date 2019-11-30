رفع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، عبدالرحمن المقبل؛ أسمى عبارات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة.
مشيرًا إلى أن ذكرى البيعة للوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تعد مناسبة غالية على قلوب الجميع، مستعرضًا مسيرة التطور والازدهار التي تنعم بها بلادنا العزيزة في عهد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- وجُملة القرارات والمواقف المهمة التي صدرت ونُفذت محدثة تحولاً استراتيجياً على الصعيدين الداخلي والخارجي.
مؤكدًا أن مناسبة ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين - حفظهُ الله - تمرّ على كل مواطن سعودي وهو يفخر بملكٍ محبٍ للخير لشعبه وحازم على أعداء الوطن، سائلاً المولى –عز وجل- أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والسلام والاستقرار.
"المقبل" يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى البيعة
رفع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، عبدالرحمن المقبل؛ أسمى عبارات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة.
مشيرًا إلى أن ذكرى البيعة للوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تعد مناسبة غالية على قلوب الجميع، مستعرضًا مسيرة التطور والازدهار التي تنعم بها بلادنا العزيزة في عهد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- وجُملة القرارات والمواقف المهمة التي صدرت ونُفذت محدثة تحولاً استراتيجياً على الصعيدين الداخلي والخارجي.
مؤكدًا أن مناسبة ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين - حفظهُ الله - تمرّ على كل مواطن سعودي وهو يفخر بملكٍ محبٍ للخير لشعبه وحازم على أعداء الوطن، سائلاً المولى –عز وجل- أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والسلام والاستقرار.
رفع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، عبدالرحمن المقبل؛ أسمى عبارات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة.
"المقبل" يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى البيعة
رفع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، عبدالرحمن المقبل؛ أسمى عبارات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة.
مشيرًا إلى أن ذكرى البيعة للوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تعد مناسبة غالية على قلوب الجميع، مستعرضًا مسيرة التطور والازدهار التي تنعم بها بلادنا العزيزة في عهد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- وجُملة القرارات والمواقف المهمة التي صدرت ونُفذت محدثة تحولاً استراتيجياً على الصعيدين الداخلي والخارجي.
مؤكدًا أن مناسبة ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين - حفظهُ الله - تمرّ على كل مواطن سعودي وهو يفخر بملكٍ محبٍ للخير لشعبه وحازم على أعداء الوطن، سائلاً المولى –عز وجل- أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والسلام والاستقرار.