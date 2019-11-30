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"المقبل" يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى البيعة

رفع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، عبدالرحمن المقبل؛ أسمى عبارات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة.

مشيرًا إلى أن ذكرى البيعة للوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تعد مناسبة غالية على قلوب الجميع، مستعرضًا مسيرة التطور والازدهار التي تنعم بها بلادنا العزيزة في عهد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- وجُملة القرارات والمواقف المهمة التي صدرت ونُفذت محدثة تحولاً استراتيجياً على الصعيدين الداخلي والخارجي.

مؤكدًا أن مناسبة ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين - حفظهُ الله - تمرّ على كل مواطن سعودي وهو يفخر بملكٍ محبٍ للخير لشعبه وحازم على أعداء الوطن، سائلاً المولى –عز وجل- أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والسلام والاستقرار.

مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض الذكرى الخامسة للبيعة

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"المقبل" يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى البيعة
سبق

رفع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، عبدالرحمن المقبل؛ أسمى عبارات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة.

مشيرًا إلى أن ذكرى البيعة للوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تعد مناسبة غالية على قلوب الجميع، مستعرضًا مسيرة التطور والازدهار التي تنعم بها بلادنا العزيزة في عهد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- وجُملة القرارات والمواقف المهمة التي صدرت ونُفذت محدثة تحولاً استراتيجياً على الصعيدين الداخلي والخارجي.

مؤكدًا أن مناسبة ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين - حفظهُ الله - تمرّ على كل مواطن سعودي وهو يفخر بملكٍ محبٍ للخير لشعبه وحازم على أعداء الوطن، سائلاً المولى –عز وجل- أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والسلام والاستقرار.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
02:53 PM

"المقبل" يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى البيعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، عبدالرحمن المقبل؛ أسمى عبارات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة.

مشيرًا إلى أن ذكرى البيعة للوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تعد مناسبة غالية على قلوب الجميع، مستعرضًا مسيرة التطور والازدهار التي تنعم بها بلادنا العزيزة في عهد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- وجُملة القرارات والمواقف المهمة التي صدرت ونُفذت محدثة تحولاً استراتيجياً على الصعيدين الداخلي والخارجي.

مؤكدًا أن مناسبة ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين - حفظهُ الله - تمرّ على كل مواطن سعودي وهو يفخر بملكٍ محبٍ للخير لشعبه وحازم على أعداء الوطن، سائلاً المولى –عز وجل- أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والسلام والاستقرار.

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