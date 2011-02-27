خريجو إدارة صحية: توظيفنا متوقف منذ 6 سنوات

أكدوا أن تكليف الأطباء بهذه المهام يخالف نظام "الهيئة"

شكا عدد من خريجي الإدارة الصحية والمستشفيات بسبب توقف التوظيف بالنسبة لتخصصاتهم منذ ست سنوات.

وقال المتضررون: معظم العاملين في إدارة المستشفيات ينتمون إلى الإدارات في المديريات وأقسامها والمستشفيات والمراكز الصحية، حيث يعمل في إداراتها فنيو الأشعة وفنيو العمليات وفنيو التخدير، وكل فني له تخصص مختلف عن العمل الإداري.

وطالب الخريجون بطرح وظائف تتناسب مع تخصصاتهم، مؤكدين أن تكليف الأطباء بالعمل الإداري مخالف لنظام هيئة التخصصات الصحية.