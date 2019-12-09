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خمس مباريات في الجولة 16 من دوري الدرجة الأولى

تُقام غدًا الثلاثاء منافسات الجولة الـ 16 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 5 مباريات تجمع القادسية مع حطين، الكوكب مع نجران، والعين مع الثقبة، والجيل مع الباطن والمجزل مع أحد.


وعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر يستقبل القادسية الثاني بـ 27 نقطة ضيفه حطين السابع عشر بـ 13 نقطة ، فيما يحل نجران الحادي عشر بـ 19 نقطة ضيفًا على الكوكب الثاني عشر بـ 19 نقطة أيضًا على ملعب نادي الشعلة بالخرج .


ويواجه العين المتصدر بـ 27 نقطة ضيفه الثقبة الخامس بـ 23 نقطة على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، فيما يحل الباطن الثالث بـ 25 نقطة ضيفًا على الجيل السادس عشر بـ 15 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء .


وفي ختام مباريات اليوم يلتقي المجزل بالمركز العشرين بـ 8 نقاط مع ضيفه أحد العاشر بـ 19 نقطة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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خمس مباريات في الجولة 16 من دوري الدرجة الأولى
سبق

تُقام غدًا الثلاثاء منافسات الجولة الـ 16 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 5 مباريات تجمع القادسية مع حطين، الكوكب مع نجران، والعين مع الثقبة، والجيل مع الباطن والمجزل مع أحد.


وعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر يستقبل القادسية الثاني بـ 27 نقطة ضيفه حطين السابع عشر بـ 13 نقطة ، فيما يحل نجران الحادي عشر بـ 19 نقطة ضيفًا على الكوكب الثاني عشر بـ 19 نقطة أيضًا على ملعب نادي الشعلة بالخرج .


ويواجه العين المتصدر بـ 27 نقطة ضيفه الثقبة الخامس بـ 23 نقطة على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، فيما يحل الباطن الثالث بـ 25 نقطة ضيفًا على الجيل السادس عشر بـ 15 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء .


وفي ختام مباريات اليوم يلتقي المجزل بالمركز العشرين بـ 8 نقاط مع ضيفه أحد العاشر بـ 19 نقطة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
09:52 PM
اخر تعديل
09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
11:07 PM

خمس مباريات في الجولة 16 من دوري الدرجة الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُقام غدًا الثلاثاء منافسات الجولة الـ 16 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 5 مباريات تجمع القادسية مع حطين، الكوكب مع نجران، والعين مع الثقبة، والجيل مع الباطن والمجزل مع أحد.


وعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر يستقبل القادسية الثاني بـ 27 نقطة ضيفه حطين السابع عشر بـ 13 نقطة ، فيما يحل نجران الحادي عشر بـ 19 نقطة ضيفًا على الكوكب الثاني عشر بـ 19 نقطة أيضًا على ملعب نادي الشعلة بالخرج .


ويواجه العين المتصدر بـ 27 نقطة ضيفه الثقبة الخامس بـ 23 نقطة على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، فيما يحل الباطن الثالث بـ 25 نقطة ضيفًا على الجيل السادس عشر بـ 15 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء .


وفي ختام مباريات اليوم يلتقي المجزل بالمركز العشرين بـ 8 نقاط مع ضيفه أحد العاشر بـ 19 نقطة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

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