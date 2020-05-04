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روسيا.. 10581 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 145 ألفًا

إجمالي المتعافين وصل إلى 18095 شخصًا.. والوفيات 1356 حالة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، تسجيل 10581 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة؛ لترتفع بذلك الحصيلة إلى 145268 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات 1356 بزيادة 76 خلال يوم. وتعكس هذه الأرقام بقاء معدل الإصابات اليومية على نفس المستوى تقريبًا، مع ارتفاع الوفيات مقارنة مع يوم أمس الأحد، عندما تم تسجيل 10633 إصابة و58 حالة وفاة.

وبحسب "روسيا اليوم"، ذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيان له، أن 50.6% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أي أعراض لمرض كورونا.

وأضاف البيان أن إجمالي المتعافين ارتفع إلى 18095 شخصًا، بزيادة 1456 شخصًا عن اليوم الماضي.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا.. 10581 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 145 ألفًا
سبق

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، تسجيل 10581 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة؛ لترتفع بذلك الحصيلة إلى 145268 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات 1356 بزيادة 76 خلال يوم. وتعكس هذه الأرقام بقاء معدل الإصابات اليومية على نفس المستوى تقريبًا، مع ارتفاع الوفيات مقارنة مع يوم أمس الأحد، عندما تم تسجيل 10633 إصابة و58 حالة وفاة.

وبحسب "روسيا اليوم"، ذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيان له، أن 50.6% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أي أعراض لمرض كورونا.

وأضاف البيان أن إجمالي المتعافين ارتفع إلى 18095 شخصًا، بزيادة 1456 شخصًا عن اليوم الماضي.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
11:58 AM

روسيا.. 10581 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 145 ألفًا

إجمالي المتعافين وصل إلى 18095 شخصًا.. والوفيات 1356 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، تسجيل 10581 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة؛ لترتفع بذلك الحصيلة إلى 145268 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات 1356 بزيادة 76 خلال يوم. وتعكس هذه الأرقام بقاء معدل الإصابات اليومية على نفس المستوى تقريبًا، مع ارتفاع الوفيات مقارنة مع يوم أمس الأحد، عندما تم تسجيل 10633 إصابة و58 حالة وفاة.

وبحسب "روسيا اليوم"، ذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيان له، أن 50.6% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أي أعراض لمرض كورونا.

وأضاف البيان أن إجمالي المتعافين ارتفع إلى 18095 شخصًا، بزيادة 1456 شخصًا عن اليوم الماضي.

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