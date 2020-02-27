أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنه تم البدء بتعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر عبر جسر الملك فهد للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون؛ فعلى الراغبين في السفر استخدام جوازات السفر الخاصة بهم؛ وذلك وفق التعليمات الصادرة من الجوازات السعودية.
جسر الملك فهد: بدء تعليق استخدام بطاقة الهوية للسفر
أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنه تم البدء بتعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر عبر جسر الملك فهد للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون؛ فعلى الراغبين في السفر استخدام جوازات السفر الخاصة بهم؛ وذلك وفق التعليمات الصادرة من الجوازات السعودية.المؤسسة العامة لجسر الملك فهد
اعلان
جسر الملك فهد: بدء تعليق استخدام بطاقة الهوية للسفرصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-27
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
08:54 AM
جسر الملك فهد: بدء تعليق استخدام بطاقة الهوية للسفر
أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنه تم البدء بتعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر عبر جسر الملك فهد للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون؛ فعلى الراغبين في السفر استخدام جوازات السفر الخاصة بهم؛ وذلك وفق التعليمات الصادرة من الجوازات السعودية.
اعلان
2.5 مليار ..
30 يناير
3,839
91 مليار ..
29 يناير
11,367
70 مليار ..
26 أكتوبر
17,699
53.8 مليار
31 يوليو
38,974
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!
محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار
سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..
مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز
ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة
عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء
ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟
جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام
عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!
صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا
عبدالرحمن المرشد