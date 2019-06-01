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"مسام": انتزاع 408 ألغام خلال الأسبوع الرابع من مايو 2019م

زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو 2019م، من انتزاع 408 ألغام، منها 19 لغماً مضاداً للأفراد و112 لغماً مضاداً للدبابات و273 ذخيرة غير متفجرة و4 عبوات ناسفة، ليبلغ ما جرى نزعه خلال شهر مايو 8,602 لغماً.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 72,276 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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"مسام": انتزاع 408 ألغام خلال الأسبوع الرابع من مايو 2019م
سبق

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو 2019م، من انتزاع 408 ألغام، منها 19 لغماً مضاداً للأفراد و112 لغماً مضاداً للدبابات و273 ذخيرة غير متفجرة و4 عبوات ناسفة، ليبلغ ما جرى نزعه خلال شهر مايو 8,602 لغماً.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 72,276 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
09:23 PM

"مسام": انتزاع 408 ألغام خلال الأسبوع الرابع من مايو 2019م

زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو 2019م، من انتزاع 408 ألغام، منها 19 لغماً مضاداً للأفراد و112 لغماً مضاداً للدبابات و273 ذخيرة غير متفجرة و4 عبوات ناسفة، ليبلغ ما جرى نزعه خلال شهر مايو 8,602 لغماً.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 72,276 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,250
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,100
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,270
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,844

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