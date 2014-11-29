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459 وفاة و26683 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

الحصيلة ارتفعت إلى 39527 وفاة و2269316 حالة

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 459 وفاة، و26683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس بروسيا، في بيان، إلى أن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت إلى 39527 وفاة و2269316 إصابة؛ مفيدًا بأن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال نفس الفترة بلغ 21987؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 1761457 حالة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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459 وفاة و26683 إصابة جديدة بكورونا في روسيا
سبق

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 459 وفاة، و26683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس بروسيا، في بيان، إلى أن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت إلى 39527 وفاة و2269316 إصابة؛ مفيدًا بأن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال نفس الفترة بلغ 21987؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 1761457 حالة.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
11:23 AM

459 وفاة و26683 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

الحصيلة ارتفعت إلى 39527 وفاة و2269316 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 459 وفاة، و26683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس بروسيا، في بيان، إلى أن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت إلى 39527 وفاة و2269316 إصابة؛ مفيدًا بأن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال نفس الفترة بلغ 21987؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 1761457 حالة.

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