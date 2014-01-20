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"الكهرباء": لن يتم فصل التيار عن أي منزل به مريض أو معاق يعتمد على الطاقة

أكدت هذا التعهُّد عبر حسابها في "تويتر" حتى لو لم يتم سداد الفاتورة

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عبر حسابها في "تويتر" أنها لن تفصل التيار الكهربائي عن أي منزل به مريض أو معاق يعتمد على استخدام أجهزة موصولة بالطاقة الكهربائية، حتى لو لم يسدد الفاتورة.

وقالت الشركة في تغريدة لها: عندك بالبيت مريض أو معاق، وحياته تعتمد على استخدام أجهزة موصلة بالكهرباء.. لا تقلق؛ لن تُفصل الكهرباء لو نسيت تسدد الفاتورة.


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"الكهرباء": لن يتم فصل التيار عن أي منزل به مريض أو معاق يعتمد على الطاقة
سبق

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عبر حسابها في "تويتر" أنها لن تفصل التيار الكهربائي عن أي منزل به مريض أو معاق يعتمد على استخدام أجهزة موصولة بالطاقة الكهربائية، حتى لو لم يسدد الفاتورة.

وقالت الشركة في تغريدة لها: عندك بالبيت مريض أو معاق، وحياته تعتمد على استخدام أجهزة موصلة بالكهرباء.. لا تقلق؛ لن تُفصل الكهرباء لو نسيت تسدد الفاتورة.


19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
10:06 PM

"الكهرباء": لن يتم فصل التيار عن أي منزل به مريض أو معاق يعتمد على الطاقة

أكدت هذا التعهُّد عبر حسابها في "تويتر" حتى لو لم يتم سداد الفاتورة

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عبدالله الراجحي - جدة
21
7,061

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عبر حسابها في "تويتر" أنها لن تفصل التيار الكهربائي عن أي منزل به مريض أو معاق يعتمد على استخدام أجهزة موصولة بالطاقة الكهربائية، حتى لو لم يسدد الفاتورة.

وقالت الشركة في تغريدة لها: عندك بالبيت مريض أو معاق، وحياته تعتمد على استخدام أجهزة موصلة بالكهرباء.. لا تقلق؛ لن تُفصل الكهرباء لو نسيت تسدد الفاتورة.


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