"الحصين" مشرفًا على الإعلام بإمارة القصيم

صدر قرار بتكليف الزميل الصحافي أحمد بن عبدالله الحصين مساعدًا لمدير العلاقات العامة والإعلام، ومشرفًا على الإعلام والاتصال بإمارة القصيم.

والحصين من الكفاءات الإدارية، فقد تدرّج في العمل الإداري، ومارس العمل الصحفي في عدد من المطبوعات السعودية وأدار الملف الإعلامي بالإمارة لفترة قبل تعيينه أخيرًا مشرفًا عليه.