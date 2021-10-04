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وظائف برواتب جيدة.. "باعجاجة": قرارات التوطين الجديدة تخفض البطالة 5%

قال: أنشطة يعيب المجتمع على الشباب ممارستها لكن عليهم استغلال هذه الفرص

أوضح عضو هيئة التدريس بجامعة جدة والمحلل الاقتصادي، سالم باعجاجة؛ أن بدء تطبيق قرارات توطين أنشطة المطاعم والمقاهي وتوطين التموينات والأسواق المركزية، الذي بدأ السبت الماضي سوف يسهم في انخفاض نسبة البطالة 5%، مبينًا أن القرارات ستوفر فرصاً عديدة أمام الشباب والشابات برواتب جيدة ومناسبة تحفيزاً لهم وتشجيعاً للانخراط في هذه الأنشطة، إذ إن كثيراً من الشباب لا يفضلون العمل في هذه الأنشطة؛ لأن المجتمع يعيب عليهم ممارستها، كما أنه من الممكن أن يستغل الشباب والشابات الذين يحملون مؤهلات عليا فرص العمل في هذه الوظائف كمشرفين في هذه الأنشطة.

ولفت إلى أن قرارات وزارة الموارد البشرية في توطين الوظائف المشغولة بغير السعوديين تتوالى لتوفير فرص عمل للشباب والشابات السعوديين شباباً وشابات؛ ما يتيح المجال للباحثين عن العمل في استغلال هذه الفرص وتحسين مدخولاتهم المالية، فبين حين وآخر يتم طرح عديد من فرص الوظائف التي يجب أن يستثمرها الشباب والشابات الباحثون عن العمل.

وأكّد "باعجاجة"؛ أن هذه القرارات التي تأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على توفير فرص عمل جديدة محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، ستعمل بالتأكيد على سعودة الوظائف تدريجياً في مختلف المجالات والتخصصات، وجميع الخطط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية في توطين الوظائف تسير على خطى مدروسة لتحقيق الأهداف المرجوة دون حدوث أي اختلالات في أي مجالات أو تخصصات مطلوبة، وبما يلبي احتياج سوق العمل.

وكانت وزارة الموارد البشرية قد أوضحت أن نسبة التوطين للمطاعم وهي (المطاعم مع الخدمة، مطابخ الولائم، محال الوجبات السريعة، محال بيع العصائر ذات المباني المستقلة أو المختلطة) بنسبة 20%، وإذا كانت داخل المجمعات والمراكز التجارية المغلقة بنسبة 40% باستثناء المهن المستثناة؛ وتطبق النسبة في حال كان هناك 4 عاملين فأكثر في الوردية الواحدة داخل المنفذ في جميع المناطق.

فيما ستكون نسبة التوطين للمقاهي التي تقدم المشروبات، محال المثلجات والآيس كريم ذات المباني المستقلة أو المختلطة بنسبة 30%من العاملين في جميع المهن باستثناء المهن المستثناة والمقاهي ذات المجمعات والمراكز التجارية المغلقة بنسبة 50% في جميع المهن باستثناء المهن المستثناة؛ وتطبق النسبة في حال كان هناك عاملون فأكثر في الوردية الواحدة داخل المنفذ في جميع المناطق.

أما بخصوص السيارات الجائلة لبيع الأغذية سيارات الآيس كريم، سيارات بيع المشروبات، سیارات بيع الأغذية ستكون بنسبة 100% من جميع العاملين ولا توجد مهن مستثناة، وتطبّق النسبة بشكل كامل على جميع المناطق.

وشمل قرار توطين التموينات والأسواق المركزية جميع التموينات التي لا تقل مساحتها عن 300 متر مربع، والأسواق المركزية التي لا تقل مساحتها عن 500 متر مربع، ويتم في هذه المرحلة الأولى قصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 100% في مهن محاسب زبائن، ومشرف صناديق المحاسبة، وخدمة العملاء "علاقات العملاء/ الأمانات"، وقصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 50% من مجموع العاملين في مهنة (مشرف قسم).

فيما تتضمن المرحلة الثانية التي تبدأ بعد 6 أشهر من الآن قصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 100% في مهنة (مشرف قسم)، وقصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 50% من مجموع العاملين في مهن (مدير قسم، ومساعد مدير فرع، ومدير فرع).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وظائف برواتب جيدة.. "باعجاجة": قرارات التوطين الجديدة تخفض البطالة 5%
سبق

أوضح عضو هيئة التدريس بجامعة جدة والمحلل الاقتصادي، سالم باعجاجة؛ أن بدء تطبيق قرارات توطين أنشطة المطاعم والمقاهي وتوطين التموينات والأسواق المركزية، الذي بدأ السبت الماضي سوف يسهم في انخفاض نسبة البطالة 5%، مبينًا أن القرارات ستوفر فرصاً عديدة أمام الشباب والشابات برواتب جيدة ومناسبة تحفيزاً لهم وتشجيعاً للانخراط في هذه الأنشطة، إذ إن كثيراً من الشباب لا يفضلون العمل في هذه الأنشطة؛ لأن المجتمع يعيب عليهم ممارستها، كما أنه من الممكن أن يستغل الشباب والشابات الذين يحملون مؤهلات عليا فرص العمل في هذه الوظائف كمشرفين في هذه الأنشطة.

ولفت إلى أن قرارات وزارة الموارد البشرية في توطين الوظائف المشغولة بغير السعوديين تتوالى لتوفير فرص عمل للشباب والشابات السعوديين شباباً وشابات؛ ما يتيح المجال للباحثين عن العمل في استغلال هذه الفرص وتحسين مدخولاتهم المالية، فبين حين وآخر يتم طرح عديد من فرص الوظائف التي يجب أن يستثمرها الشباب والشابات الباحثون عن العمل.

وأكّد "باعجاجة"؛ أن هذه القرارات التي تأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على توفير فرص عمل جديدة محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، ستعمل بالتأكيد على سعودة الوظائف تدريجياً في مختلف المجالات والتخصصات، وجميع الخطط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية في توطين الوظائف تسير على خطى مدروسة لتحقيق الأهداف المرجوة دون حدوث أي اختلالات في أي مجالات أو تخصصات مطلوبة، وبما يلبي احتياج سوق العمل.

وكانت وزارة الموارد البشرية قد أوضحت أن نسبة التوطين للمطاعم وهي (المطاعم مع الخدمة، مطابخ الولائم، محال الوجبات السريعة، محال بيع العصائر ذات المباني المستقلة أو المختلطة) بنسبة 20%، وإذا كانت داخل المجمعات والمراكز التجارية المغلقة بنسبة 40% باستثناء المهن المستثناة؛ وتطبق النسبة في حال كان هناك 4 عاملين فأكثر في الوردية الواحدة داخل المنفذ في جميع المناطق.

فيما ستكون نسبة التوطين للمقاهي التي تقدم المشروبات، محال المثلجات والآيس كريم ذات المباني المستقلة أو المختلطة بنسبة 30%من العاملين في جميع المهن باستثناء المهن المستثناة والمقاهي ذات المجمعات والمراكز التجارية المغلقة بنسبة 50% في جميع المهن باستثناء المهن المستثناة؛ وتطبق النسبة في حال كان هناك عاملون فأكثر في الوردية الواحدة داخل المنفذ في جميع المناطق.

أما بخصوص السيارات الجائلة لبيع الأغذية سيارات الآيس كريم، سيارات بيع المشروبات، سیارات بيع الأغذية ستكون بنسبة 100% من جميع العاملين ولا توجد مهن مستثناة، وتطبّق النسبة بشكل كامل على جميع المناطق.

وشمل قرار توطين التموينات والأسواق المركزية جميع التموينات التي لا تقل مساحتها عن 300 متر مربع، والأسواق المركزية التي لا تقل مساحتها عن 500 متر مربع، ويتم في هذه المرحلة الأولى قصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 100% في مهن محاسب زبائن، ومشرف صناديق المحاسبة، وخدمة العملاء "علاقات العملاء/ الأمانات"، وقصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 50% من مجموع العاملين في مهنة (مشرف قسم).

فيما تتضمن المرحلة الثانية التي تبدأ بعد 6 أشهر من الآن قصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 100% في مهنة (مشرف قسم)، وقصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 50% من مجموع العاملين في مهن (مدير قسم، ومساعد مدير فرع، ومدير فرع).

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
12:46 PM

وظائف برواتب جيدة.. "باعجاجة": قرارات التوطين الجديدة تخفض البطالة 5%

قال: أنشطة يعيب المجتمع على الشباب ممارستها لكن عليهم استغلال هذه الفرص

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عبدالله الراجحي - جدة
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5,905

أوضح عضو هيئة التدريس بجامعة جدة والمحلل الاقتصادي، سالم باعجاجة؛ أن بدء تطبيق قرارات توطين أنشطة المطاعم والمقاهي وتوطين التموينات والأسواق المركزية، الذي بدأ السبت الماضي سوف يسهم في انخفاض نسبة البطالة 5%، مبينًا أن القرارات ستوفر فرصاً عديدة أمام الشباب والشابات برواتب جيدة ومناسبة تحفيزاً لهم وتشجيعاً للانخراط في هذه الأنشطة، إذ إن كثيراً من الشباب لا يفضلون العمل في هذه الأنشطة؛ لأن المجتمع يعيب عليهم ممارستها، كما أنه من الممكن أن يستغل الشباب والشابات الذين يحملون مؤهلات عليا فرص العمل في هذه الوظائف كمشرفين في هذه الأنشطة.

ولفت إلى أن قرارات وزارة الموارد البشرية في توطين الوظائف المشغولة بغير السعوديين تتوالى لتوفير فرص عمل للشباب والشابات السعوديين شباباً وشابات؛ ما يتيح المجال للباحثين عن العمل في استغلال هذه الفرص وتحسين مدخولاتهم المالية، فبين حين وآخر يتم طرح عديد من فرص الوظائف التي يجب أن يستثمرها الشباب والشابات الباحثون عن العمل.

وأكّد "باعجاجة"؛ أن هذه القرارات التي تأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على توفير فرص عمل جديدة محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، ستعمل بالتأكيد على سعودة الوظائف تدريجياً في مختلف المجالات والتخصصات، وجميع الخطط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية في توطين الوظائف تسير على خطى مدروسة لتحقيق الأهداف المرجوة دون حدوث أي اختلالات في أي مجالات أو تخصصات مطلوبة، وبما يلبي احتياج سوق العمل.

وكانت وزارة الموارد البشرية قد أوضحت أن نسبة التوطين للمطاعم وهي (المطاعم مع الخدمة، مطابخ الولائم، محال الوجبات السريعة، محال بيع العصائر ذات المباني المستقلة أو المختلطة) بنسبة 20%، وإذا كانت داخل المجمعات والمراكز التجارية المغلقة بنسبة 40% باستثناء المهن المستثناة؛ وتطبق النسبة في حال كان هناك 4 عاملين فأكثر في الوردية الواحدة داخل المنفذ في جميع المناطق.

فيما ستكون نسبة التوطين للمقاهي التي تقدم المشروبات، محال المثلجات والآيس كريم ذات المباني المستقلة أو المختلطة بنسبة 30%من العاملين في جميع المهن باستثناء المهن المستثناة والمقاهي ذات المجمعات والمراكز التجارية المغلقة بنسبة 50% في جميع المهن باستثناء المهن المستثناة؛ وتطبق النسبة في حال كان هناك عاملون فأكثر في الوردية الواحدة داخل المنفذ في جميع المناطق.

أما بخصوص السيارات الجائلة لبيع الأغذية سيارات الآيس كريم، سيارات بيع المشروبات، سیارات بيع الأغذية ستكون بنسبة 100% من جميع العاملين ولا توجد مهن مستثناة، وتطبّق النسبة بشكل كامل على جميع المناطق.

وشمل قرار توطين التموينات والأسواق المركزية جميع التموينات التي لا تقل مساحتها عن 300 متر مربع، والأسواق المركزية التي لا تقل مساحتها عن 500 متر مربع، ويتم في هذه المرحلة الأولى قصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 100% في مهن محاسب زبائن، ومشرف صناديق المحاسبة، وخدمة العملاء "علاقات العملاء/ الأمانات"، وقصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 50% من مجموع العاملين في مهنة (مشرف قسم).

فيما تتضمن المرحلة الثانية التي تبدأ بعد 6 أشهر من الآن قصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 100% في مهنة (مشرف قسم)، وقصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 50% من مجموع العاملين في مهن (مدير قسم، ومساعد مدير فرع، ومدير فرع).

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