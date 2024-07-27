"نفع" تستكمل استعداداتها لتنفيذ مشروع الأضاحي بتوفير (1000) أضحية

تزن الواحدة 25 كيلوجرامًا بقيمة (500) ريال

أكد صالح بن ناصر العمري، المدير التنفيذي لجمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، أن الجمعية أكملت استعداداتها لتنفيذ مشروع الأضاحي لهذا العام بتوفير (1000) أضحية، تزن الأضحية منها 25 كيلوجرامًا، بقيمة (500) ريال للأضحية الواحدة.

وأوضح أن الجمعية تتلقى "توكيل" مَن يؤدون هذه الشعيرة بذبح الأضحية، وتوزيعها على مستفيدي الجمعية من المعوزين والأيتام والأسر المحتاجة من خلال المتجر الإلكتروني على موقع الجمعية الإلكتروني ‪http:/ / nafa.org.sa/ ، أو التحويل لحسابات الجمعية الرسمية، وإشعار الجمعية بذلك من خلال خدمة الواتساب على الرقم (0536036088)، أو عن طريق مقرها الرئيسي بحي الروابي بجدة، أو من خلال 14 مكتبًا تعريفيًّا للجمعية في أحياء المنطقة.

وأضاف "العمري": "سيتم ذبح الأضاحي جميعها في يوم عيد الأضحى المبارك عقب صلاة العيد مباشرة، ومن ثم إرسال رسائل إلكترونية على جوالات الموكلين".

وأشار إلى أن الجمعية شكلت فريقًا على مدار الساعة للمتابعة والوجود مع الجهة الموردة للمواشي لتسيير خطوات العمل الذي يبدأ بتوصيل الأضاحي إلى المسلخ، ثم ذبحها ووضعها في الأكياس المصممة لهذا المشروع، ثم توزيعها من خلال نموذج آمن بواسطة برادات حفظ اللحوم يومَيْ 11 و12 من ذي الحجة على الأسر المستفيدة، بالتنسيق مع مركز جمعية الأحياء بحي المنتزهات بجدة التي تم اعتمادها نقطة لتوزيع الأضاحي للمستفيدين الذين يصل عددهم إلى أكثر من 15 ألف شخص، يمثلون الأُسر المستفيدة من الجمعية.