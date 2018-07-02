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ألا بُعداً للخمور .. 20 نخلة لـ "صلاح" و"الشناوي" تُدخل "الأحمدي" دائرة الاحتفاء

رفضا تسلُّم جائزتَي أحسن لاعب وحارس بمباراتي الأوروجواي والسعودية بالمونديال

احتفت جريدة "القبس" الكويتية، أمس الأحد، بمبادرة الإعلامي السعودي دخيل الأحمدي؛ الذي أعلن تبرعه بنخيل العجوة لمهاجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح؛ وحارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي؛ إثر امتناعهما عن تسلُّم جائزتَي أحسن لاعب وحارس في مباراتي الأوروجواي والسعودية؛ نظراً لأن الجائزتيْن مقدمتان من شركة خمور عالمية.

وأفردت "القبس" خبراً موسعاً للمبادرة، وكتبت بعنوان: "إعلامي سعودي يهدي الشناوي 10 نخلات"، ثم تحدثت عن الهدية، وختمت الخبر بمبادرة "الأحمدي" للنجم الخلوق محمد صلاح؛ بتقديمه 10 نخلات من عجوة المدينة المباركة تقديراً للمبادئ والقيم.

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ألا بُعداً للخمور .. 20 نخلة لـ "صلاح" و"الشناوي" تُدخل "الأحمدي" دائرة الاحتفاء
سبق

احتفت جريدة "القبس" الكويتية، أمس الأحد، بمبادرة الإعلامي السعودي دخيل الأحمدي؛ الذي أعلن تبرعه بنخيل العجوة لمهاجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح؛ وحارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي؛ إثر امتناعهما عن تسلُّم جائزتَي أحسن لاعب وحارس في مباراتي الأوروجواي والسعودية؛ نظراً لأن الجائزتيْن مقدمتان من شركة خمور عالمية.

وأفردت "القبس" خبراً موسعاً للمبادرة، وكتبت بعنوان: "إعلامي سعودي يهدي الشناوي 10 نخلات"، ثم تحدثت عن الهدية، وختمت الخبر بمبادرة "الأحمدي" للنجم الخلوق محمد صلاح؛ بتقديمه 10 نخلات من عجوة المدينة المباركة تقديراً للمبادئ والقيم.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
08:50 AM

ألا بُعداً للخمور .. 20 نخلة لـ "صلاح" و"الشناوي" تُدخل "الأحمدي" دائرة الاحتفاء

رفضا تسلُّم جائزتَي أحسن لاعب وحارس بمباراتي الأوروجواي والسعودية بالمونديال

A A A
عيسى الحربي - الرياض
13
19,849

احتفت جريدة "القبس" الكويتية، أمس الأحد، بمبادرة الإعلامي السعودي دخيل الأحمدي؛ الذي أعلن تبرعه بنخيل العجوة لمهاجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح؛ وحارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي؛ إثر امتناعهما عن تسلُّم جائزتَي أحسن لاعب وحارس في مباراتي الأوروجواي والسعودية؛ نظراً لأن الجائزتيْن مقدمتان من شركة خمور عالمية.

وأفردت "القبس" خبراً موسعاً للمبادرة، وكتبت بعنوان: "إعلامي سعودي يهدي الشناوي 10 نخلات"، ثم تحدثت عن الهدية، وختمت الخبر بمبادرة "الأحمدي" للنجم الخلوق محمد صلاح؛ بتقديمه 10 نخلات من عجوة المدينة المباركة تقديراً للمبادئ والقيم.

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