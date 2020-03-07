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شرطة الرياض تضبط 350 مخالفة تظليل ونزع لوحات المركبات و٢٢٥ مخالفة لباعة جائلين خلال يومين

كثفت شرطة منطقة الرياض ممثلة بشعبة دوريات الشرطة مساء يوم الخميس واستمرت حتى صباح هذا اليوم السبت تواجدها في منطقة الخدمات الواقعة على طريق المطار والمحاذية لمحيط جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لمنع انتشار الظواهر السلبية والتجمعات المزعجة، حيث تركزت الجهود على رصد كل ما من شأنه مخالفة الأنظمة والقوانين، وقد جاوز عدد المخالفات التي تم ضبطها (١٢٥) مخالفة تنوعت بين نزع لوحات المركبات والتظليل.


‏وإضافة إلى الجهود المبذولة من شرطة المنطقة ممثلة بالحملة المشتركة وسط العاصمة الرياض أثمرت عن ضبط (٢٢٥) مخالفة للباعة الجائلين.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود شرطة المنطقة في مكافحة الظواهر السلبية والتجمعات المزعجة والمخالفات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

الرياض شرطة الرياض دوريات الشرطة نزع لوحات المركبات التظليل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض تضبط 350 مخالفة تظليل ونزع لوحات المركبات و٢٢٥ مخالفة لباعة جائلين خلال يومين
سبق

كثفت شرطة منطقة الرياض ممثلة بشعبة دوريات الشرطة مساء يوم الخميس واستمرت حتى صباح هذا اليوم السبت تواجدها في منطقة الخدمات الواقعة على طريق المطار والمحاذية لمحيط جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لمنع انتشار الظواهر السلبية والتجمعات المزعجة، حيث تركزت الجهود على رصد كل ما من شأنه مخالفة الأنظمة والقوانين، وقد جاوز عدد المخالفات التي تم ضبطها (١٢٥) مخالفة تنوعت بين نزع لوحات المركبات والتظليل.


‏وإضافة إلى الجهود المبذولة من شرطة المنطقة ممثلة بالحملة المشتركة وسط العاصمة الرياض أثمرت عن ضبط (٢٢٥) مخالفة للباعة الجائلين.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود شرطة المنطقة في مكافحة الظواهر السلبية والتجمعات المزعجة والمخالفات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
07:13 PM
اخر تعديل
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
07:24 PM

شرطة الرياض تضبط 350 مخالفة تظليل ونزع لوحات المركبات و٢٢٥ مخالفة لباعة جائلين خلال يومين

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
297

كثفت شرطة منطقة الرياض ممثلة بشعبة دوريات الشرطة مساء يوم الخميس واستمرت حتى صباح هذا اليوم السبت تواجدها في منطقة الخدمات الواقعة على طريق المطار والمحاذية لمحيط جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لمنع انتشار الظواهر السلبية والتجمعات المزعجة، حيث تركزت الجهود على رصد كل ما من شأنه مخالفة الأنظمة والقوانين، وقد جاوز عدد المخالفات التي تم ضبطها (١٢٥) مخالفة تنوعت بين نزع لوحات المركبات والتظليل.


‏وإضافة إلى الجهود المبذولة من شرطة المنطقة ممثلة بالحملة المشتركة وسط العاصمة الرياض أثمرت عن ضبط (٢٢٥) مخالفة للباعة الجائلين.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود شرطة المنطقة في مكافحة الظواهر السلبية والتجمعات المزعجة والمخالفات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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