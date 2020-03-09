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الكويت .. 3 إصابات جديدة بـ "كورونا" ترفع الإجمالي إلى 65 حالة

وزارة الصحة: 906 حالات موجودة في الحجر الصحي حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 3 إصابات جديدة بـ "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات، إلى 65 حالة.

وقالت الوزارة: إجمالي الإصابات بـ "كورونا" وصل إلى 65 حالة، وفحصنا أكثر من 5 آلاف شخص خلال الفترة الماضية، و906 حالات موجودة في الحجر الصحي حتى الآن.

فيروس كورونا الجديد الكويت

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الكويت .. 3 إصابات جديدة بـ "كورونا" ترفع الإجمالي إلى 65 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 3 إصابات جديدة بـ "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات، إلى 65 حالة.

وقالت الوزارة: إجمالي الإصابات بـ "كورونا" وصل إلى 65 حالة، وفحصنا أكثر من 5 آلاف شخص خلال الفترة الماضية، و906 حالات موجودة في الحجر الصحي حتى الآن.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
10:41 AM

الكويت .. 3 إصابات جديدة بـ "كورونا" ترفع الإجمالي إلى 65 حالة

وزارة الصحة: 906 حالات موجودة في الحجر الصحي حتى الآن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 3 إصابات جديدة بـ "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات، إلى 65 حالة.

وقالت الوزارة: إجمالي الإصابات بـ "كورونا" وصل إلى 65 حالة، وفحصنا أكثر من 5 آلاف شخص خلال الفترة الماضية، و906 حالات موجودة في الحجر الصحي حتى الآن.

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