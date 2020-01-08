إيران ترفض تسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية إلى "بوينج"

رئيس "الطيران المدني": سنحدّد الدولة بعد انتهاء تحليل بياناته

أعلن رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن إيران لن تسلّم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التي تحطمت على أراضيها في وقت سابق اليوم، إلى شركة بوينج المنتجة للطائرة.

وبحسب وكالة "مهر" شبه الرسمية للأنباء، قال رئيس "الهيئة"، علي عابد زادة: لم يتحدّد بعد الدولة التي سترسل إليها إيران الصندوق حتى يتم تحليل بياناته.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، العثور على الصندوقين الأسودين الخاصين بالطائرة الأوكرانية المنكوبة، مشيرة إلى أنه تمّ تسليمهما للشرطة.

وتحطمت طائرة ركاب أوكرانية في العاصمة الإيرانية طهران، بينما كانت تقوم برحلة من طهران إلى كييف، وعلى متنها 180 شخصاً، لقوا حتفهم جميعاً.