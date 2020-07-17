أمانة عسير تضبط معملاً للحلويات عاود العمل رغم إغلاقه بمدينة أبها

بعد رصد إصابة بكورونا في صفوف عُمَّاله

ضبطت فِرق الطوارئ والرقابة المسائية التابعة لأمانة عسير، بمساندة الجهات الأمنية، أحد معامل الحلويات بمدينة أبها، تديره مجموعة من العمالة الوافدة، قامت بفتح المعمل رغم إغلاقه في وقت سابق بعد ضبط إحدى الحالات المصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وأوضح أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، أن فِرق الطوارئ والرقابة المسائية خلال جولاتها التفتيشية المعتادة على المطاعم والمنشآت التجارية رصدت تحركات العمالة بالمعمل، وتابعت ترددهم عليه، حتى تمكنت الفِرق التفتيشية من مداهمة المعمل الذي تبيّن أنه تم فتحه رغم إغلاقه سابقًا بعد رصد إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وأشار إلى أنه تمت مخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية من قِبل المعمل، فيما تم رصد تدني مستوى النظافة، ومخالفة التجهيزات الصحية التي ظهرت بها علامات التعفن والتلف، إضافة إلى مخالفة تجهيزات الموقع، وسوء تداول المواد الغذائية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتكاثر القوارض والحشرات بالموقع، علاوة على عودة العمل من قِبل مجموعة من العمالة المخالطة لحالة إيجابية، تم ضبطها سابقًا.

وأفاد بأنه تم إعداد محضر إتلاف للمضبوطات، وتسليم العمالة المخالفة لوحدة الضبط، إضافة إلى إغلاق المعمل لتطبيق النظام بحقه. مؤكدًا أن ‏أمانة منطقة عسير لن تتوانى في تعقُّب المنشآت التجارية المخالفة، وضبطها، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها حرصًا على سلامة الأسواق بالمنطقة لضمان غذاء آمن وسليم للمستهلك.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين لمشاركة الأمانة في ملاحقة مثل هذه المطاعم والمنشآت التجارية المخالفة، وذلك من خلال ‏إبلاغ عمليات الأمانة على الرقم الموحد (940).