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بالفيديو.. حاج مصري يصف دقة الإجراءات: "شيء مالوش حل"

يعمل صيدلانياً في تبوك.. وكشف عما أثار انبهاره خلال هذا الموسم

أشاد الطبيب المصري أحمد الوكيل الذي يحج هذا العام 1442هـ ويعمل في تبوك بالتنظيم الدقيق لإجراءات الحج، وتناغم جميع المؤسسات السعودية من أمن ونقل وصحة وغيرها في خدمة الحجاج لينعموا بأداء المناسك في سهولة ويسر.

وقال الطبيب المصري عبر فيديو خاص سجله بسبب أن سعادته لا توصف، إنه لم يتوقع أن يحج هذا العام بهذه السهولة واليسر.

وأضاف باللهجة المصرية: حج هذا العام دقة وترتيبات ونظام وسرعة.. بجد حاجة ما لهاش حل.

واستطرد "الوكيل" أن أهم ما ميّز حج هذا العام هو المتابعات الأمنية الدقيقة منذ الوصول إلى مكة وحتى دخول الحرم الشريف وطواف القدوم وغيرها من المناسك حتى رمي جمرة العقبة الكبرى، ولم أُشاهد أي شيء يعكر صفو هذه المنظومة من التزام الحجاج وتيسير الأمن لكل الأمور.

وأضاف أن رجل الأمن في كل المواقع هو دليل لكل حاج ويوجهه إلى أي مكان يطلبه، بل ويخففون عن الحجاج حرارة الجو برش المياه عليهم، ويحثون الحجاج على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في لوحة رائعة، كما وصفها تعكس القدرة الكبيرة على تنظيم مواسم الحج القادمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. حاج مصري يصف دقة الإجراءات: "شيء مالوش حل"
سبق

أشاد الطبيب المصري أحمد الوكيل الذي يحج هذا العام 1442هـ ويعمل في تبوك بالتنظيم الدقيق لإجراءات الحج، وتناغم جميع المؤسسات السعودية من أمن ونقل وصحة وغيرها في خدمة الحجاج لينعموا بأداء المناسك في سهولة ويسر.

وقال الطبيب المصري عبر فيديو خاص سجله بسبب أن سعادته لا توصف، إنه لم يتوقع أن يحج هذا العام بهذه السهولة واليسر.

وأضاف باللهجة المصرية: حج هذا العام دقة وترتيبات ونظام وسرعة.. بجد حاجة ما لهاش حل.

واستطرد "الوكيل" أن أهم ما ميّز حج هذا العام هو المتابعات الأمنية الدقيقة منذ الوصول إلى مكة وحتى دخول الحرم الشريف وطواف القدوم وغيرها من المناسك حتى رمي جمرة العقبة الكبرى، ولم أُشاهد أي شيء يعكر صفو هذه المنظومة من التزام الحجاج وتيسير الأمن لكل الأمور.

وأضاف أن رجل الأمن في كل المواقع هو دليل لكل حاج ويوجهه إلى أي مكان يطلبه، بل ويخففون عن الحجاج حرارة الجو برش المياه عليهم، ويحثون الحجاج على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في لوحة رائعة، كما وصفها تعكس القدرة الكبيرة على تنظيم مواسم الحج القادمة.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
05:14 PM

بالفيديو.. حاج مصري يصف دقة الإجراءات: "شيء مالوش حل"

يعمل صيدلانياً في تبوك.. وكشف عما أثار انبهاره خلال هذا الموسم

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خالد خليل - بعثة المشاعر المقدّسة
1
2,675

أشاد الطبيب المصري أحمد الوكيل الذي يحج هذا العام 1442هـ ويعمل في تبوك بالتنظيم الدقيق لإجراءات الحج، وتناغم جميع المؤسسات السعودية من أمن ونقل وصحة وغيرها في خدمة الحجاج لينعموا بأداء المناسك في سهولة ويسر.

وقال الطبيب المصري عبر فيديو خاص سجله بسبب أن سعادته لا توصف، إنه لم يتوقع أن يحج هذا العام بهذه السهولة واليسر.

وأضاف باللهجة المصرية: حج هذا العام دقة وترتيبات ونظام وسرعة.. بجد حاجة ما لهاش حل.

واستطرد "الوكيل" أن أهم ما ميّز حج هذا العام هو المتابعات الأمنية الدقيقة منذ الوصول إلى مكة وحتى دخول الحرم الشريف وطواف القدوم وغيرها من المناسك حتى رمي جمرة العقبة الكبرى، ولم أُشاهد أي شيء يعكر صفو هذه المنظومة من التزام الحجاج وتيسير الأمن لكل الأمور.

وأضاف أن رجل الأمن في كل المواقع هو دليل لكل حاج ويوجهه إلى أي مكان يطلبه، بل ويخففون عن الحجاج حرارة الجو برش المياه عليهم، ويحثون الحجاج على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في لوحة رائعة، كما وصفها تعكس القدرة الكبيرة على تنظيم مواسم الحج القادمة.

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