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"رويترز" عن تعيين "فيصل بن فرحان" وزيرًا للخارجية: دهاء سعودي

كويليام: "انظر إلى الفريق الذي يجري تشكيله في واشنطن ولندن"

اعتبرت وكالة "رويترز"، التعديل الوزاري بتعيين الأمير فيصل بن فرحان آل سعود صاحب الخبرة الدبلوماسية في الغرب، وزيرًا للخارجية؛ أنها خطوةٌ سعودية تنطوي على دهاء؛ للتغلب على إيران في كل العواصم وفي الأمم المتحدة؛ مشيرة إلى أن "هذا شكل جديد من أشكال التصدي لها".

وقال الباحث في مؤسسة تشاتام هاوس البحثية البريطانية نيل كويليام: "انظر إلى الفريق السعودي الذي يجري تشكيله في واشنطن ولندن، والآن وزير الخارجية الجديد.. الترسيخ يزداد ويتولى المهمة الآن طاقم له علاقة بالغرب".

وتحدثت "رويترز" عن الوزير الجديد قائلة: "شغَل منصب سفير السعودية لدى ألمانيا على مدى الأشهر القليلة الماضية، وكان قبلها مستشارًا سياسيًّا بالسفارة السعودية في واشنطن، كما سبق أن تولى رئاسة مشروع مشترك مع شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات".

وينضم الأمير فيصل لمجموعة جديدة من كبار الدبلوماسيين السعوديين في الأربعينيات من العمر؛ منهم سفيرا المملكة في الولايات المتحدة وبريطانيا

الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"رويترز" عن تعيين "فيصل بن فرحان" وزيرًا للخارجية: دهاء سعودي
سبق

اعتبرت وكالة "رويترز"، التعديل الوزاري بتعيين الأمير فيصل بن فرحان آل سعود صاحب الخبرة الدبلوماسية في الغرب، وزيرًا للخارجية؛ أنها خطوةٌ سعودية تنطوي على دهاء؛ للتغلب على إيران في كل العواصم وفي الأمم المتحدة؛ مشيرة إلى أن "هذا شكل جديد من أشكال التصدي لها".

وقال الباحث في مؤسسة تشاتام هاوس البحثية البريطانية نيل كويليام: "انظر إلى الفريق السعودي الذي يجري تشكيله في واشنطن ولندن، والآن وزير الخارجية الجديد.. الترسيخ يزداد ويتولى المهمة الآن طاقم له علاقة بالغرب".

وتحدثت "رويترز" عن الوزير الجديد قائلة: "شغَل منصب سفير السعودية لدى ألمانيا على مدى الأشهر القليلة الماضية، وكان قبلها مستشارًا سياسيًّا بالسفارة السعودية في واشنطن، كما سبق أن تولى رئاسة مشروع مشترك مع شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات".

وينضم الأمير فيصل لمجموعة جديدة من كبار الدبلوماسيين السعوديين في الأربعينيات من العمر؛ منهم سفيرا المملكة في الولايات المتحدة وبريطانيا

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
09:54 AM

"رويترز" عن تعيين "فيصل بن فرحان" وزيرًا للخارجية: دهاء سعودي

كويليام: "انظر إلى الفريق الذي يجري تشكيله في واشنطن ولندن"

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محمد البقمي - الرياض
1
15,701

اعتبرت وكالة "رويترز"، التعديل الوزاري بتعيين الأمير فيصل بن فرحان آل سعود صاحب الخبرة الدبلوماسية في الغرب، وزيرًا للخارجية؛ أنها خطوةٌ سعودية تنطوي على دهاء؛ للتغلب على إيران في كل العواصم وفي الأمم المتحدة؛ مشيرة إلى أن "هذا شكل جديد من أشكال التصدي لها".

وقال الباحث في مؤسسة تشاتام هاوس البحثية البريطانية نيل كويليام: "انظر إلى الفريق السعودي الذي يجري تشكيله في واشنطن ولندن، والآن وزير الخارجية الجديد.. الترسيخ يزداد ويتولى المهمة الآن طاقم له علاقة بالغرب".

وتحدثت "رويترز" عن الوزير الجديد قائلة: "شغَل منصب سفير السعودية لدى ألمانيا على مدى الأشهر القليلة الماضية، وكان قبلها مستشارًا سياسيًّا بالسفارة السعودية في واشنطن، كما سبق أن تولى رئاسة مشروع مشترك مع شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات".

وينضم الأمير فيصل لمجموعة جديدة من كبار الدبلوماسيين السعوديين في الأربعينيات من العمر؛ منهم سفيرا المملكة في الولايات المتحدة وبريطانيا

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