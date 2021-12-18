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أخضر "تحت 23 عامًا" يجري حصته التدريبية في الرياض ويغادر إلى ماليزيا

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم الثلاثاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بالرياض والذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأدى لاعبو "الأخضر" صباح اليوم حصتهم التدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبقوا خلالها عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.

وتغادر بعثة المنتخب السعودي اليوم الأربعاء إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور لاستكمال المرحلة الرابعة من الإعداد لكأس آسيا والتي تتخللها عدة مباريات ودية.

من جهة أخرى، بينت الفحوص الطبية التي أجراها لاعب خط الوسط محمد المجحد نظير تعرضه لالتواء في مفصل الكاحل الأيمن، إمكانية التحاقه بالتدريبات خلال الأيام المقبلة.

يُذكر أن قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 وضعت المنتخب الوطني في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن البطولة التي ستُقام منافساتها في تايلاند مطلع العام الميلادي المقبل.

المنتخب السعودي تحت 23 عامًا كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020 دورة الألعاب الأولمبية 2020

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر "تحت 23 عامًا" يجري حصته التدريبية في الرياض ويغادر إلى ماليزيا
سبق

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم الثلاثاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بالرياض والذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأدى لاعبو "الأخضر" صباح اليوم حصتهم التدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبقوا خلالها عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.

وتغادر بعثة المنتخب السعودي اليوم الأربعاء إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور لاستكمال المرحلة الرابعة من الإعداد لكأس آسيا والتي تتخللها عدة مباريات ودية.

من جهة أخرى، بينت الفحوص الطبية التي أجراها لاعب خط الوسط محمد المجحد نظير تعرضه لالتواء في مفصل الكاحل الأيمن، إمكانية التحاقه بالتدريبات خلال الأيام المقبلة.

يُذكر أن قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 وضعت المنتخب الوطني في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن البطولة التي ستُقام منافساتها في تايلاند مطلع العام الميلادي المقبل.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
12:19 AM

أخضر "تحت 23 عامًا" يجري حصته التدريبية في الرياض ويغادر إلى ماليزيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم الثلاثاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بالرياض والذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأدى لاعبو "الأخضر" صباح اليوم حصتهم التدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبقوا خلالها عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.

وتغادر بعثة المنتخب السعودي اليوم الأربعاء إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور لاستكمال المرحلة الرابعة من الإعداد لكأس آسيا والتي تتخللها عدة مباريات ودية.

من جهة أخرى، بينت الفحوص الطبية التي أجراها لاعب خط الوسط محمد المجحد نظير تعرضه لالتواء في مفصل الكاحل الأيمن، إمكانية التحاقه بالتدريبات خلال الأيام المقبلة.

يُذكر أن قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 وضعت المنتخب الوطني في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن البطولة التي ستُقام منافساتها في تايلاند مطلع العام الميلادي المقبل.

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