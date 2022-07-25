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"الخدمة المدنية": العودة بعد إجازة عيد الأضحى بتاريخ ١٧ ذي الحجة

أكدت وزارة الخدمة المدنية أن إجازة عيد الأضحى المبارك في القطاع العام تبدأ بنهاية دوام يوم الاثنين ٤ ذي الحجة.

وقالت: ستكون العودة للعمل -بإذن الله- يوم الأحد ١٧ ذي الحجة من العام ١٤٤٠هـ وفقًا لتقويم أم القرى.

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"الخدمة المدنية": العودة بعد إجازة عيد الأضحى بتاريخ ١٧ ذي الحجة
سبق

أكدت وزارة الخدمة المدنية أن إجازة عيد الأضحى المبارك في القطاع العام تبدأ بنهاية دوام يوم الاثنين ٤ ذي الحجة.

وقالت: ستكون العودة للعمل -بإذن الله- يوم الأحد ١٧ ذي الحجة من العام ١٤٤٠هـ وفقًا لتقويم أم القرى.

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
11:39 PM

"الخدمة المدنية": العودة بعد إجازة عيد الأضحى بتاريخ ١٧ ذي الحجة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
12
31,821

أكدت وزارة الخدمة المدنية أن إجازة عيد الأضحى المبارك في القطاع العام تبدأ بنهاية دوام يوم الاثنين ٤ ذي الحجة.

وقالت: ستكون العودة للعمل -بإذن الله- يوم الأحد ١٧ ذي الحجة من العام ١٤٤٠هـ وفقًا لتقويم أم القرى.

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