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"الحارثي": تفعيل بطاقة "متقاعد".. والإعلان عن قرب إطلاق مركز التدريب

يشكِّل فرصة ذهبية لاستثمار خبرات فريق "الإذاعة والتلفزيون" من المتقاعدين

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي عن قرب إطلاق مركز التدريب، الذي سيشكل فرصة ذهبية لاستثمار الإمكانيات والخبرات التي يكتنزها فريق الهيئة من المتقاعدين، كما أعلن تفعيل بطاقة "متقاعد" التي تهدف إلى تعزيز الولاء بين المتقاعدين والهيئة،

جاء ذلك خلال رعايته اليوم حفل تكريم موظفي الهيئة المتقاعدين في مختلف قطاعات الهيئة، وذلك من خلال اجتماع مرئي بمقر الهيئة في الرياض.

وقد أُقيم حفل خطابي بهذه المناسبة، بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الرئيس التنفيذي كلمة، عبَّر فيها عن سعادته باحتفال المتقاعدين الذي يأتي تكريمًا لهم لما قدموه من جهود وعطاء خلال مسيرتهم العملية، كان لها الأثر البارز في إثراء مسيرة الهيئة من خلال تحوُّلها إلى هيئة مستقلة، مقدمًا شكره لهم على أدائهم وأمانتهم ووفائهم لقيادتهم ووطنهم ودينهم.

وقال الحارثي: إن التقاعد في المجال الإعلامي لا يعني انتهاء الشغف وروح العمل، ولا يعني انتهاء خدمات المتقاعدين. مؤكدًا أن قلوب منسوبي الهيئة وأبوابهم مفتوحة لكل من خدمها، ويسعى لخدمتها مستقبلاً؛ إذ يمثل التقاعد فرصة للاستراحة والانتقال للعطاء في مجالات العمل الإعلامي الوطني المختلفة، منها الجانب الاستشاري والتطويري للهيئة.

وأضاف الحارثي: يسعدني بهذه المناسبة الكريمة أن نعلن قرب إطلاق مركز التدريب الذي سيشكل فرصة ذهبية لاستثمار الإمكانيات والخبرات التي يكتنزها فريق الهيئة من المتقاعدين؛ إذ ستكون لذوي الإمكانيات منهم الأولوية في نقل الخبرات للأجيال القادمة نظير ما عاصروه وامتلكوه من خبرة إعلامية منوعة.

كما أعلن الحارثي تفعيل بطاقة "متقاعد" التي تهدف إلى تعزيز الولاء بين المتقاعدين والهيئة؛ وذلك لإتاحة الاستفادة من الخدمات والعروض كافة المتاحة من شراكات الهيئة مع القطاع الخاص والقطاعات الخدمية.

ونقل الحارثي تحيات وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس الإدارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وتمنياته للمتقاعدين بالتوفيق في محطات حياتهم، وأن يديم المولى -عز وجل- على الجميع نعمه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ــ، وأن يوفق منسوبي الهيئة كافة لما فيه نجاح واستمرار المسيرة، بما يخدم المملكة العربية السعودية ومكانتها الرائدة إقليميًّا ودوليًّا.

ثم أُلقيت كلمة المتقاعدين، ألقاها عبدالله بن عبدالرحمن الحميدي، قدَّم فيها الشكر لوزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة والرئيس التنفيذي للهيئة على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا أن هذا التكريم رغم ظروف الجائحة يؤكد عمق العلاقة وحرص الهيئة على تكريم منسوبيها والاهتمام بهم.. مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الأسماء المتقاعدة ستبقى رهن إشارة الهيئة والوطن في أي موقع بما يسهم في نجاحها، ومساعدة الأجيال القادمة من أبناء الوطن.

الرياض هيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي المتقاعدين

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الحارثي": تفعيل بطاقة "متقاعد".. والإعلان عن قرب إطلاق مركز التدريب
سبق

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي عن قرب إطلاق مركز التدريب، الذي سيشكل فرصة ذهبية لاستثمار الإمكانيات والخبرات التي يكتنزها فريق الهيئة من المتقاعدين، كما أعلن تفعيل بطاقة "متقاعد" التي تهدف إلى تعزيز الولاء بين المتقاعدين والهيئة،

جاء ذلك خلال رعايته اليوم حفل تكريم موظفي الهيئة المتقاعدين في مختلف قطاعات الهيئة، وذلك من خلال اجتماع مرئي بمقر الهيئة في الرياض.

وقد أُقيم حفل خطابي بهذه المناسبة، بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الرئيس التنفيذي كلمة، عبَّر فيها عن سعادته باحتفال المتقاعدين الذي يأتي تكريمًا لهم لما قدموه من جهود وعطاء خلال مسيرتهم العملية، كان لها الأثر البارز في إثراء مسيرة الهيئة من خلال تحوُّلها إلى هيئة مستقلة، مقدمًا شكره لهم على أدائهم وأمانتهم ووفائهم لقيادتهم ووطنهم ودينهم.

وقال الحارثي: إن التقاعد في المجال الإعلامي لا يعني انتهاء الشغف وروح العمل، ولا يعني انتهاء خدمات المتقاعدين. مؤكدًا أن قلوب منسوبي الهيئة وأبوابهم مفتوحة لكل من خدمها، ويسعى لخدمتها مستقبلاً؛ إذ يمثل التقاعد فرصة للاستراحة والانتقال للعطاء في مجالات العمل الإعلامي الوطني المختلفة، منها الجانب الاستشاري والتطويري للهيئة.

وأضاف الحارثي: يسعدني بهذه المناسبة الكريمة أن نعلن قرب إطلاق مركز التدريب الذي سيشكل فرصة ذهبية لاستثمار الإمكانيات والخبرات التي يكتنزها فريق الهيئة من المتقاعدين؛ إذ ستكون لذوي الإمكانيات منهم الأولوية في نقل الخبرات للأجيال القادمة نظير ما عاصروه وامتلكوه من خبرة إعلامية منوعة.

كما أعلن الحارثي تفعيل بطاقة "متقاعد" التي تهدف إلى تعزيز الولاء بين المتقاعدين والهيئة؛ وذلك لإتاحة الاستفادة من الخدمات والعروض كافة المتاحة من شراكات الهيئة مع القطاع الخاص والقطاعات الخدمية.

ونقل الحارثي تحيات وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس الإدارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وتمنياته للمتقاعدين بالتوفيق في محطات حياتهم، وأن يديم المولى -عز وجل- على الجميع نعمه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ــ، وأن يوفق منسوبي الهيئة كافة لما فيه نجاح واستمرار المسيرة، بما يخدم المملكة العربية السعودية ومكانتها الرائدة إقليميًّا ودوليًّا.

ثم أُلقيت كلمة المتقاعدين، ألقاها عبدالله بن عبدالرحمن الحميدي، قدَّم فيها الشكر لوزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة والرئيس التنفيذي للهيئة على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا أن هذا التكريم رغم ظروف الجائحة يؤكد عمق العلاقة وحرص الهيئة على تكريم منسوبيها والاهتمام بهم.. مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الأسماء المتقاعدة ستبقى رهن إشارة الهيئة والوطن في أي موقع بما يسهم في نجاحها، ومساعدة الأجيال القادمة من أبناء الوطن.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
11:10 PM

"الحارثي": تفعيل بطاقة "متقاعد".. والإعلان عن قرب إطلاق مركز التدريب

يشكِّل فرصة ذهبية لاستثمار خبرات فريق "الإذاعة والتلفزيون" من المتقاعدين

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عبدالحكيم شار - الرياض
2
6,463

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي عن قرب إطلاق مركز التدريب، الذي سيشكل فرصة ذهبية لاستثمار الإمكانيات والخبرات التي يكتنزها فريق الهيئة من المتقاعدين، كما أعلن تفعيل بطاقة "متقاعد" التي تهدف إلى تعزيز الولاء بين المتقاعدين والهيئة،

جاء ذلك خلال رعايته اليوم حفل تكريم موظفي الهيئة المتقاعدين في مختلف قطاعات الهيئة، وذلك من خلال اجتماع مرئي بمقر الهيئة في الرياض.

وقد أُقيم حفل خطابي بهذه المناسبة، بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الرئيس التنفيذي كلمة، عبَّر فيها عن سعادته باحتفال المتقاعدين الذي يأتي تكريمًا لهم لما قدموه من جهود وعطاء خلال مسيرتهم العملية، كان لها الأثر البارز في إثراء مسيرة الهيئة من خلال تحوُّلها إلى هيئة مستقلة، مقدمًا شكره لهم على أدائهم وأمانتهم ووفائهم لقيادتهم ووطنهم ودينهم.

وقال الحارثي: إن التقاعد في المجال الإعلامي لا يعني انتهاء الشغف وروح العمل، ولا يعني انتهاء خدمات المتقاعدين. مؤكدًا أن قلوب منسوبي الهيئة وأبوابهم مفتوحة لكل من خدمها، ويسعى لخدمتها مستقبلاً؛ إذ يمثل التقاعد فرصة للاستراحة والانتقال للعطاء في مجالات العمل الإعلامي الوطني المختلفة، منها الجانب الاستشاري والتطويري للهيئة.

وأضاف الحارثي: يسعدني بهذه المناسبة الكريمة أن نعلن قرب إطلاق مركز التدريب الذي سيشكل فرصة ذهبية لاستثمار الإمكانيات والخبرات التي يكتنزها فريق الهيئة من المتقاعدين؛ إذ ستكون لذوي الإمكانيات منهم الأولوية في نقل الخبرات للأجيال القادمة نظير ما عاصروه وامتلكوه من خبرة إعلامية منوعة.

كما أعلن الحارثي تفعيل بطاقة "متقاعد" التي تهدف إلى تعزيز الولاء بين المتقاعدين والهيئة؛ وذلك لإتاحة الاستفادة من الخدمات والعروض كافة المتاحة من شراكات الهيئة مع القطاع الخاص والقطاعات الخدمية.

ونقل الحارثي تحيات وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس الإدارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وتمنياته للمتقاعدين بالتوفيق في محطات حياتهم، وأن يديم المولى -عز وجل- على الجميع نعمه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ــ، وأن يوفق منسوبي الهيئة كافة لما فيه نجاح واستمرار المسيرة، بما يخدم المملكة العربية السعودية ومكانتها الرائدة إقليميًّا ودوليًّا.

ثم أُلقيت كلمة المتقاعدين، ألقاها عبدالله بن عبدالرحمن الحميدي، قدَّم فيها الشكر لوزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة والرئيس التنفيذي للهيئة على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا أن هذا التكريم رغم ظروف الجائحة يؤكد عمق العلاقة وحرص الهيئة على تكريم منسوبيها والاهتمام بهم.. مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الأسماء المتقاعدة ستبقى رهن إشارة الهيئة والوطن في أي موقع بما يسهم في نجاحها، ومساعدة الأجيال القادمة من أبناء الوطن.

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