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شاهد.. الشلالات تزيِّن جبال الزيتة بتبوك وتشكِّل لوحة جمالية

دفعت عددًا من الأهالي للخروج والاستمتاع بالأمطار

تزيَّنت جبال الزيتة بمنطقة تبوك عصر أمس السبت بالشلالات نتيجة الأمطار التي هطلت عليها؛ وهو ما دفع العديد من أهالي المنطقة للخروج للاستمتاع بالأجواء.

وكان المصوِّر أحمد أبو قويني العطوي قد وثَّق مشاهد جريان مياه الأمطار على سفوح الجبال وفي الأودية بفيديو قصير، وصور للشلالات التي شكلت لوحة جمالية رائعة.

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شاهد.. الشلالات تزيِّن جبال الزيتة بتبوك وتشكِّل لوحة جمالية
سبق

تزيَّنت جبال الزيتة بمنطقة تبوك عصر أمس السبت بالشلالات نتيجة الأمطار التي هطلت عليها؛ وهو ما دفع العديد من أهالي المنطقة للخروج للاستمتاع بالأجواء.

وكان المصوِّر أحمد أبو قويني العطوي قد وثَّق مشاهد جريان مياه الأمطار على سفوح الجبال وفي الأودية بفيديو قصير، وصور للشلالات التي شكلت لوحة جمالية رائعة.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
12:57 AM

شاهد.. الشلالات تزيِّن جبال الزيتة بتبوك وتشكِّل لوحة جمالية

دفعت عددًا من الأهالي للخروج والاستمتاع بالأمطار

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بدر الجبل - تبوك
0
1,751

تزيَّنت جبال الزيتة بمنطقة تبوك عصر أمس السبت بالشلالات نتيجة الأمطار التي هطلت عليها؛ وهو ما دفع العديد من أهالي المنطقة للخروج للاستمتاع بالأجواء.

وكان المصوِّر أحمد أبو قويني العطوي قد وثَّق مشاهد جريان مياه الأمطار على سفوح الجبال وفي الأودية بفيديو قصير، وصور للشلالات التي شكلت لوحة جمالية رائعة.

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