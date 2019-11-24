معلم بالباحة: وثَّقتُ تلاعبًا في درجات طلابي وتقدمتُ بشكوى ولم أجد إنصافًا

قال: سياسة الكيل بمكيالين ممارسة ظالمة يُظلم فيها الآخرون.. و"التعليم" ترد

اتهم معلم تعليم الباحة بالمماطلة في كشف حقيقة شكواه التي تقدم بها حول التلاعب في درجات اختبار نهاية العام الماضي لإحدى المواد الدراسية المسندة إليه بالمرحلة الثانوية، وبيَّن أنه تم تعدُّد الأعذار، ثم تبرئة الجميع من أية تعديلات دون الرجوع لقاعدة بيانات نظام "نور" لكشف تاريخ وحساب المتهم بالتعديل.

وقال المعلم لـ"سبق": لاحظتُ نهاية العام الدراسي المنصرم تعديلاً في درجات المادة المسندة لي في نظام "نور"؛ فتقدمتُ بشكوى لإدارة التعليم يوم الخميس 4 رمضان من العام المنصرم، وتم تقييدها برقم 16417، وبعد منتصف الليل لليوم نفسه لاحظت تعديل الدرجات في النظام، وإعادتها إلى الوضع السابق؛ فتقدمت إلى إدارة التعليم يوم الأحد 7 رمضان بشكوى إلحاقية برقم 16523، وتمت مراجعة إدارة التعليم أكثر من مرة خلال إجازة الصيف، وكل الردود أن الموظفين في إجازة وغير موجودين، ولا بد من الانتظار.

وأضاف: عند بداية العام الدراسي الحالي، وبعد مراجعات مع إدارة التعليم، والتحقيقات، وتحويلاتها، تمت إفادتي بمحضر من قسم الاختبارات بتاريخ 11 محرم بما نصه (تم استدعاء المعلم لإطلاعه على ما توصلت إليه اللجنة المشكَّلة في الاختبارات، وإفهام المعلم أن عملية التصحيح والتعديل تمت أثناء فترة الاختبارات، وقبل عملية الإغلاق). علمًا بأنه تم اعتماد نتائج الثانوية العامة بتاريخ 27/ شعبان/ 1440هـ، وهناك فارق زمني بين الاعتماد وتقديم الشكوى التي أتت بعدها بقرابة أسبوع، وإلى الآن لم تحوَّل الشكوى إلى قسم المتابعة بالرغم من مرور 7 أشهر.

وتابع: تقدمتُ بشكوى بموقع تواصل الخاص لوزارة التعليم برقم 386763 في 5 ربيع الأول الجاري، وحُولت لإدارة التعليم بالباحة، كما تقدمت بشكوى أيضًا إلى قسم المتابعة بالوزارة برقم 387410 في ٣/ ٦ التي أُحيلت إلى إدارة التعليم بدون رد عليها. وخلال هذه الفترة تم الضغط عليَّ بشتى الوسائل والشكاوى، وإسناد مواد بغير تخصصي، وذلك كله بعلم من مكتب التعليم وإدارة تعليم الباحة.

وقال المعلم: أطالب بالرجوع إلى قاعدة البيانات في نظام نور بالتواريخ المذكورة، ومعرفة المتسبب بالتعديل؛ فأبناؤنا الطلاب سواسية، ولا تفضيل لأحد، وسياسة الكيل بمكيالين ممارسة ظالمة، يُظلم فيها الآخرون.

"سبق" عرضت الشكوى على متحدث تعليم الباحة محمد سعيد هضبان الذي قال: "آلية رصد درجات الاختبارات تمرُّ بمراحل، تتمثل في: الرصد الأوليّ من قِبل مُدخل البيانات، والتدقيق والمراجعة من قِبل اللجنة المكلفة بذلك، واعتماد قائد المدرسة، وإغلاق قائد المدرسة النتيجة النهائية في نظام نور، ثم نشرها". وهذا ما حدث بالفعل؛ إذ إن الدرجات المُدخلة هي وفق السجلات المعتمدة من المعلم المسند إليه المادة. موضحًا "ما يحدث من أخطاء – إن وُجدت - قبل الاعتماد النهائي لا يُعتد به كمخرج نهائي؛ ولهذا شُكلت لجان للتدقيق والمراجعة؛ وبناء عليه فالمحاسبة تتم بعد الاعتماد النهائي للدرجات".

وأضاف: شكوى المعلم في هذا الخصوص أُخذت بعين الاعتبار، وشكَّل المدير العام للتعليم بالمنطقة، الدكتور عبدالخالق الزهراني، لجنة للتحقق من مدى صحة المعلومة الواردة في الشكوى. وبمباشرة اللجنة المهام المسندة إليها، وبعد التحقق، لم يثبت وجود تجاوز يستدعي إحالة الشكوى لإدارة المتابعة.

وتابع: وفيما يتعلق بما ذكرت بأن المعلم مقدَّم ضده شكوى لدى إدارة قضايا المعلمين فهذه معلومة غير دقيقة. وللإيضاح فإن المؤسسة التعليمية بجميع منسوبيها تعمل وفق رؤية تكاملية، ومباشرة العمل على تعديل وتحسين الأداء وفق الرؤية التطويرية المستمرة تمثل هدفًا تسعى الإدارة لتحقيقه. وما حدث هو عبارة عن تقرير فني دوري، رُفع من قِبل قائد المدرسة حول سير العملية التعليمية داخل المدرسة للمكتب الذي تتبع له المدرسة، وتمت متابعته من قِبل المكتب للمعالجة في الإطار التربوي الذي يحقق الهدف. وهذا ليس له علاقة بالشكوى التي ذكرتَ.