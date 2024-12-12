"أمل جدة" يقيم برنامجاً تأهيلياً لإعداد مثقفين بأضرار وأخطار الإدمان

يستمر 3 أيام بعدد من المحاور أهمها الاضطرابات النفسية وصناعة التوعية

أقام مجمع الأمل للصحة النفسية لخدمات علاج الإدمان بجدة، برنامجاً تأهيلياً لإعداد مثقفين بأضرار وأخطار المواد الإدمانية، الذي نظمته إدارة التوعية الصحية بالمجمع، مستهدفاً موظفين من عدة قطاعات بينهم المرشدون الطلابيون، والأمن الخاص، والدفاع المدني، ومكافحة المخدرات.

واشتمل البرنامج الذي يقام على مدى ثلاثة أيام على عدد من المحاور أهمها الاضطرابات النفسية والإدمان والأمراض العضوية المصاحبة للإدمان، بالإضافة إلى صناعة التوعية والتحصين الروحي ودور الأسرة في الوقاية من الإدمان، كما يشتمل على الرسالة التوعوية ومراحل التعافي والوقاية من الانتكاسة ومهارات التواصل.

وأوضح نائب المشرف العام لخدمات علاج الإدمان الدكتور عبدالوهاب الزهراني أن برنامج إعداد مثقفين بأضرار المواد الإدمانية أحد البرامج التي يقيمها المجمع بصفة دورية، ويقدمه متخصصون من موظفي المجمع، ويستهدف جميع الفئات، بحيث يقوم المتدرب بدور مهم في توعية وتثقيف أفراد المجتمع والتعرف على مشاكلهم في سبيل الوقاية من المخدرات.