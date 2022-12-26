أكاديمية الحوار للتدريب تقيم برنامج "الحوار في بيئة العمل" بمشاركة 37 متدربًا

تم تنفيذه عن بُعد خلال الفترة من 19- 20 ديسمبر بهدف تنمية قدراتهم

أقامت أكاديمية الحوار للتدريب، التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، البرنامج التدريبي "الحوار في بيئة العمل"، بمشاركة 37 متدربًا؛ وذلك بهدف تنمية قدراتهم لممارسة مهارات الحوار في بيئة العمل بكفاءة وإيجابية.

وتَضَمّن البرنامج، الذي تم تنفيذه عن بُعد خلال الفترة من 19- 20 ديسمبر الجاري، وقدمه المدرب شاكر النمري، العديدَ من مفاهيم الحوار في بيئة العمل، وبيان أهميتها، والمقارنة بين أنواع الاتصال المختلفة، وشرح أسس الرسائل الجيدة في بيئة العمل، وتصنيف معوقات الاتصال حسب نماذج متعددة.

وقدم المدرب "النمري" عددًا من الأنشطة التدريبية التفاعلية التي تهدف إلى تعزيز مهارات الحوار في بيئة العمل، وترسيخ قيم المرونة والوسطية والاعتدال.

يُذكر أن هذا البرنامج يمكّن المتدربين من تحديد مفهوم الحوار في بيئة العمل، وبيان أهميته، والمقارنة بين أنواع الاتصال في بيئة العمل وأنماطه المختلفة، كما يستطيعون أن يصنفوا معوقات الاتصال حسب نماذج متعددة، ويطبقون الاستراتيجيات الملائمة لإدارة الصراع في بيئة العمل، ويميزون بين الممارسات الحوارية الإيجابية والسلبية خلال اجتماعات العمل.

ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تعدها وتقدّمها أكاديمية الحوار للتدريب، ويشرف عليها نخبة من المدربين والمدربات أصحاب الكفاءة والخبرة.