النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أكاديمية الحوار للتدريب تقيم برنامج "الحوار في بيئة العمل" بمشاركة 37 متدربًا

تم تنفيذه عن بُعد خلال الفترة من 19- 20 ديسمبر بهدف تنمية قدراتهم

أقامت أكاديمية الحوار للتدريب، التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، البرنامج التدريبي "الحوار في بيئة العمل"، بمشاركة 37 متدربًا؛ وذلك بهدف تنمية قدراتهم لممارسة مهارات الحوار في بيئة العمل بكفاءة وإيجابية.

وتَضَمّن البرنامج، الذي تم تنفيذه عن بُعد خلال الفترة من 19- 20 ديسمبر الجاري، وقدمه المدرب شاكر النمري، العديدَ من مفاهيم الحوار في بيئة العمل، وبيان أهميتها، والمقارنة بين أنواع الاتصال المختلفة، وشرح أسس الرسائل الجيدة في بيئة العمل، وتصنيف معوقات الاتصال حسب نماذج متعددة.

وقدم المدرب "النمري" عددًا من الأنشطة التدريبية التفاعلية التي تهدف إلى تعزيز مهارات الحوار في بيئة العمل، وترسيخ قيم المرونة والوسطية والاعتدال.

يُذكر أن هذا البرنامج يمكّن المتدربين من تحديد مفهوم الحوار في بيئة العمل، وبيان أهميته، والمقارنة بين أنواع الاتصال في بيئة العمل وأنماطه المختلفة، كما يستطيعون أن يصنفوا معوقات الاتصال حسب نماذج متعددة، ويطبقون الاستراتيجيات الملائمة لإدارة الصراع في بيئة العمل، ويميزون بين الممارسات الحوارية الإيجابية والسلبية خلال اجتماعات العمل.

ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تعدها وتقدّمها أكاديمية الحوار للتدريب، ويشرف عليها نخبة من المدربين والمدربات أصحاب الكفاءة والخبرة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أكاديمية الحوار للتدريب تقيم برنامج "الحوار في بيئة العمل" بمشاركة 37 متدربًا
سبق

أقامت أكاديمية الحوار للتدريب، التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، البرنامج التدريبي "الحوار في بيئة العمل"، بمشاركة 37 متدربًا؛ وذلك بهدف تنمية قدراتهم لممارسة مهارات الحوار في بيئة العمل بكفاءة وإيجابية.

وتَضَمّن البرنامج، الذي تم تنفيذه عن بُعد خلال الفترة من 19- 20 ديسمبر الجاري، وقدمه المدرب شاكر النمري، العديدَ من مفاهيم الحوار في بيئة العمل، وبيان أهميتها، والمقارنة بين أنواع الاتصال المختلفة، وشرح أسس الرسائل الجيدة في بيئة العمل، وتصنيف معوقات الاتصال حسب نماذج متعددة.

وقدم المدرب "النمري" عددًا من الأنشطة التدريبية التفاعلية التي تهدف إلى تعزيز مهارات الحوار في بيئة العمل، وترسيخ قيم المرونة والوسطية والاعتدال.

يُذكر أن هذا البرنامج يمكّن المتدربين من تحديد مفهوم الحوار في بيئة العمل، وبيان أهميته، والمقارنة بين أنواع الاتصال في بيئة العمل وأنماطه المختلفة، كما يستطيعون أن يصنفوا معوقات الاتصال حسب نماذج متعددة، ويطبقون الاستراتيجيات الملائمة لإدارة الصراع في بيئة العمل، ويميزون بين الممارسات الحوارية الإيجابية والسلبية خلال اجتماعات العمل.

ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تعدها وتقدّمها أكاديمية الحوار للتدريب، ويشرف عليها نخبة من المدربين والمدربات أصحاب الكفاءة والخبرة.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
02:22 PM

أكاديمية الحوار للتدريب تقيم برنامج "الحوار في بيئة العمل" بمشاركة 37 متدربًا

تم تنفيذه عن بُعد خلال الفترة من 19- 20 ديسمبر بهدف تنمية قدراتهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
29

أقامت أكاديمية الحوار للتدريب، التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، البرنامج التدريبي "الحوار في بيئة العمل"، بمشاركة 37 متدربًا؛ وذلك بهدف تنمية قدراتهم لممارسة مهارات الحوار في بيئة العمل بكفاءة وإيجابية.

وتَضَمّن البرنامج، الذي تم تنفيذه عن بُعد خلال الفترة من 19- 20 ديسمبر الجاري، وقدمه المدرب شاكر النمري، العديدَ من مفاهيم الحوار في بيئة العمل، وبيان أهميتها، والمقارنة بين أنواع الاتصال المختلفة، وشرح أسس الرسائل الجيدة في بيئة العمل، وتصنيف معوقات الاتصال حسب نماذج متعددة.

وقدم المدرب "النمري" عددًا من الأنشطة التدريبية التفاعلية التي تهدف إلى تعزيز مهارات الحوار في بيئة العمل، وترسيخ قيم المرونة والوسطية والاعتدال.

يُذكر أن هذا البرنامج يمكّن المتدربين من تحديد مفهوم الحوار في بيئة العمل، وبيان أهميته، والمقارنة بين أنواع الاتصال في بيئة العمل وأنماطه المختلفة، كما يستطيعون أن يصنفوا معوقات الاتصال حسب نماذج متعددة، ويطبقون الاستراتيجيات الملائمة لإدارة الصراع في بيئة العمل، ويميزون بين الممارسات الحوارية الإيجابية والسلبية خلال اجتماعات العمل.

ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تعدها وتقدّمها أكاديمية الحوار للتدريب، ويشرف عليها نخبة من المدربين والمدربات أصحاب الكفاءة والخبرة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,888
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,974
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,580
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,503

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة