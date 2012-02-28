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مدير الدعوة والإرشاد بجازن يتفقد مساجد وجوامع محافظة بيش

أبو شرحة: ما يقدمه الفرع له الفضل الكبير بالتنمية الفكرية والدينية

بيش:

تفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، الشيخ الدكتور محمد الأمين بن خطري أحمد الطالب، مساجد وجوامع محافظة بيش، صباح اليوم الثلاثاء، استهلها بزيارة للمحافظ، حسن بن عبد الله أبو شرحة.

وقال "أبو شرحة" إن ما يقدمه الفرع تجاه بيوت الله، والمجتمع له الفضل الكبير في التنمية الفكرية والدينية.

وأوضح أن المحافظة لن تتوانى في عمل كل ما في صالح المجتمع والوطن، قائلا: إننا ما وضعنا هنا إلا لخدمتهم، وبيوت الله، والدعوة من أفضل الأعمال عند الله، والجميع يريد أن يتشارك في هذا الفضل.

أعرب مدير عام الفرع، الدكتور الخطري، عن سعادته بحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أننا "معًا في خدمة الدين والوطن والمواطن، ونسأل الله أن يوفقنا لخدمة بيوت الله، والعمل الذي أوكلنا به من قبل قيادتنا الرشيدة".

ثم توجه لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، وكان في استقباله مدير الإدارة، عمر بن يحيى عارجي، وأطلعه على ما قدمته الإدارة خلال فترة إدارته، ثم استمع لمطالب منسوبي الإدارة، ومراقبي المساجد والأوقاف، مقدمًا له الوعود لتحقيق ما يريدون بقدر استطاعته سائلاً لهم التوفيق والسداد .

وقام بجولة تفقدية للمساجد والجوامع، وبعض أراضي الأوقاف، ووقف على احتياجاتها، مبينًا أن المسجد والجامع عنوان سكان الحي، فمن قام بالعناية به ظهر ذلك على شخصه .

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مدير الدعوة والإرشاد بجازن يتفقد مساجد وجوامع محافظة بيش
سبق

بيش:

تفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، الشيخ الدكتور محمد الأمين بن خطري أحمد الطالب، مساجد وجوامع محافظة بيش، صباح اليوم الثلاثاء، استهلها بزيارة للمحافظ، حسن بن عبد الله أبو شرحة.

وقال "أبو شرحة" إن ما يقدمه الفرع تجاه بيوت الله، والمجتمع له الفضل الكبير في التنمية الفكرية والدينية.

وأوضح أن المحافظة لن تتوانى في عمل كل ما في صالح المجتمع والوطن، قائلا: إننا ما وضعنا هنا إلا لخدمتهم، وبيوت الله، والدعوة من أفضل الأعمال عند الله، والجميع يريد أن يتشارك في هذا الفضل.

أعرب مدير عام الفرع، الدكتور الخطري، عن سعادته بحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أننا "معًا في خدمة الدين والوطن والمواطن، ونسأل الله أن يوفقنا لخدمة بيوت الله، والعمل الذي أوكلنا به من قبل قيادتنا الرشيدة".

ثم توجه لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، وكان في استقباله مدير الإدارة، عمر بن يحيى عارجي، وأطلعه على ما قدمته الإدارة خلال فترة إدارته، ثم استمع لمطالب منسوبي الإدارة، ومراقبي المساجد والأوقاف، مقدمًا له الوعود لتحقيق ما يريدون بقدر استطاعته سائلاً لهم التوفيق والسداد .

وقام بجولة تفقدية للمساجد والجوامع، وبعض أراضي الأوقاف، ووقف على احتياجاتها، مبينًا أن المسجد والجامع عنوان سكان الحي، فمن قام بالعناية به ظهر ذلك على شخصه .

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
04:57 PM

مدير الدعوة والإرشاد بجازن يتفقد مساجد وجوامع محافظة بيش

أبو شرحة: ما يقدمه الفرع له الفضل الكبير بالتنمية الفكرية والدينية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بيش:

تفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، الشيخ الدكتور محمد الأمين بن خطري أحمد الطالب، مساجد وجوامع محافظة بيش، صباح اليوم الثلاثاء، استهلها بزيارة للمحافظ، حسن بن عبد الله أبو شرحة.

وقال "أبو شرحة" إن ما يقدمه الفرع تجاه بيوت الله، والمجتمع له الفضل الكبير في التنمية الفكرية والدينية.

وأوضح أن المحافظة لن تتوانى في عمل كل ما في صالح المجتمع والوطن، قائلا: إننا ما وضعنا هنا إلا لخدمتهم، وبيوت الله، والدعوة من أفضل الأعمال عند الله، والجميع يريد أن يتشارك في هذا الفضل.

أعرب مدير عام الفرع، الدكتور الخطري، عن سعادته بحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أننا "معًا في خدمة الدين والوطن والمواطن، ونسأل الله أن يوفقنا لخدمة بيوت الله، والعمل الذي أوكلنا به من قبل قيادتنا الرشيدة".

ثم توجه لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، وكان في استقباله مدير الإدارة، عمر بن يحيى عارجي، وأطلعه على ما قدمته الإدارة خلال فترة إدارته، ثم استمع لمطالب منسوبي الإدارة، ومراقبي المساجد والأوقاف، مقدمًا له الوعود لتحقيق ما يريدون بقدر استطاعته سائلاً لهم التوفيق والسداد .

وقام بجولة تفقدية للمساجد والجوامع، وبعض أراضي الأوقاف، ووقف على احتياجاتها، مبينًا أن المسجد والجامع عنوان سكان الحي، فمن قام بالعناية به ظهر ذلك على شخصه .

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