"خالد" ينير منزل الدعجاني

احتفل "سالم مقبول الدعجاني" بقدوم مولوده الجديد الذي اتفق هو وعائلته على تسميته "خالد"، وذلك في حفل عشاء، حضره الأقارب والأصدقاء.

"سبق" تبارك لـ"الدعجاني" مولوده الجديد، وتدعو الله أن يجعله من مواليد السعادة.