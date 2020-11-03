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ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 100 وانتشال طفلة حيّة بعد 4 أيام تحت الأنقاض

وقع الجمعة وقوته 7 درجات على مقياس "ريختر" وتسبّب أيضاً في إصابة 994 شخصاً

أعلنت الهيئة الحكومية التركية لإدارة الكوارث، أن حصيلة الزلزال القوي، الذي ضرب غرب تركيا الجمعة، بلغت 100 قتيل، اليوم الثلاثاء، فيما انتشل رجال الإنقاذ طفلة على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد أربعة أيام على وقوعه.

وذكرت "الهيئة" أن الزلزال الذي بلغت قوته سبع درجات على مقياس "ريختر"، تسبّب أيضاً في إصابة 994 شخصاً بجروح، بينهم 147 لا يزالون في المستشفى.

وقالت إن رجال الإنقاذ يواصلون جهود البحث عن ضحايا أو ناجين وخصوصاً بين أنقاض المبنى المؤلف من خمسة طوابق الذي انهار في محافظة أزمير.

وبحسب ما أفاد رئيس بلدية مدينة أزمير تونج سويار، ووكالة "فرانس برس"، فقد تم انتشال فتاة في الرابعة من العمر كانت تحت الأنقاض الثلاثاء في غرب تركيا بعد نحو أربعة أيام على وقوع الزلزال.

وقال رئيس البلدية على تويتر: شهدنا معجزة بعد 91 ساعة على وقوع الزلزال، انتشل رجال الإنقاذ عايدة؛ البالغة من العمر أربع سنوات، وهي على قيد الحياة.

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ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 100 وانتشال طفلة حيّة بعد 4 أيام تحت الأنقاض
سبق

أعلنت الهيئة الحكومية التركية لإدارة الكوارث، أن حصيلة الزلزال القوي، الذي ضرب غرب تركيا الجمعة، بلغت 100 قتيل، اليوم الثلاثاء، فيما انتشل رجال الإنقاذ طفلة على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد أربعة أيام على وقوعه.

وذكرت "الهيئة" أن الزلزال الذي بلغت قوته سبع درجات على مقياس "ريختر"، تسبّب أيضاً في إصابة 994 شخصاً بجروح، بينهم 147 لا يزالون في المستشفى.

وقالت إن رجال الإنقاذ يواصلون جهود البحث عن ضحايا أو ناجين وخصوصاً بين أنقاض المبنى المؤلف من خمسة طوابق الذي انهار في محافظة أزمير.

وبحسب ما أفاد رئيس بلدية مدينة أزمير تونج سويار، ووكالة "فرانس برس"، فقد تم انتشال فتاة في الرابعة من العمر كانت تحت الأنقاض الثلاثاء في غرب تركيا بعد نحو أربعة أيام على وقوع الزلزال.

وقال رئيس البلدية على تويتر: شهدنا معجزة بعد 91 ساعة على وقوع الزلزال، انتشل رجال الإنقاذ عايدة؛ البالغة من العمر أربع سنوات، وهي على قيد الحياة.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
02:04 PM

ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 100 وانتشال طفلة حيّة بعد 4 أيام تحت الأنقاض

وقع الجمعة وقوته 7 درجات على مقياس "ريختر" وتسبّب أيضاً في إصابة 994 شخصاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الهيئة الحكومية التركية لإدارة الكوارث، أن حصيلة الزلزال القوي، الذي ضرب غرب تركيا الجمعة، بلغت 100 قتيل، اليوم الثلاثاء، فيما انتشل رجال الإنقاذ طفلة على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد أربعة أيام على وقوعه.

وذكرت "الهيئة" أن الزلزال الذي بلغت قوته سبع درجات على مقياس "ريختر"، تسبّب أيضاً في إصابة 994 شخصاً بجروح، بينهم 147 لا يزالون في المستشفى.

وقالت إن رجال الإنقاذ يواصلون جهود البحث عن ضحايا أو ناجين وخصوصاً بين أنقاض المبنى المؤلف من خمسة طوابق الذي انهار في محافظة أزمير.

وبحسب ما أفاد رئيس بلدية مدينة أزمير تونج سويار، ووكالة "فرانس برس"، فقد تم انتشال فتاة في الرابعة من العمر كانت تحت الأنقاض الثلاثاء في غرب تركيا بعد نحو أربعة أيام على وقوع الزلزال.

وقال رئيس البلدية على تويتر: شهدنا معجزة بعد 91 ساعة على وقوع الزلزال، انتشل رجال الإنقاذ عايدة؛ البالغة من العمر أربع سنوات، وهي على قيد الحياة.

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