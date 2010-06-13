قال عضو مجلس الشورى الدكتور أيوب الجربوع، إن ما قامت به الجماعة الإرهابية الحوثية من استهداف للمدنيين في مطار أبها يعد جريمة ضد الإنسانية وعملاً إجراميًا إرهابيًا يخالف جميع الشرائع الإنسانية والقانون الدولي الإنساني. وأضاف د. الجربوع: يجب أن تتخذ جميع الإجراءات في المحافل الدولية ولدى جميع الهيئات والمنظمات الدولية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإيقاف هذه التصرفات غير المسؤولة من هذه الجماعة الحوثية الإرهابية وتحميلها جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك.

"الجربوع": استهداف المدنيين في مطار أبها جريمة ضد الإنسانية وعمل إجرامي إرهابي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-13 قال عضو مجلس الشورى الدكتور أيوب الجربوع، إن ما قامت به الجماعة الإرهابية الحوثية من استهداف للمدنيين في مطار أبها يعد جريمة ضد الإنسانية وعملاً إجراميًا إرهابيًا يخالف جميع الشرائع الإنسانية والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف د. الجربوع: يجب أن تتخذ جميع الإجراءات في المحافل الدولية ولدى جميع الهيئات والمنظمات الدولية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإيقاف هذه التصرفات غير المسؤولة من هذه الجماعة الحوثية الإرهابية وتحميلها جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440 04:59 PM

"الجربوع": استهداف المدنيين في مطار أبها جريمة ضد الإنسانية وعمل إجرامي إرهابي ضرورة إيقاف هذه التصرفات غير المسؤولة من جماعة الحوثي الإرهابية





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قال عضو مجلس الشورى الدكتور أيوب الجربوع، إن ما قامت به الجماعة الإرهابية الحوثية من استهداف للمدنيين في مطار أبها يعد جريمة ضد الإنسانية وعملاً إجراميًا إرهابيًا يخالف جميع الشرائع الإنسانية والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف د. الجربوع: يجب أن تتخذ جميع الإجراءات في المحافل الدولية ولدى جميع الهيئات والمنظمات الدولية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإيقاف هذه التصرفات غير المسؤولة من هذه الجماعة الحوثية الإرهابية وتحميلها جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك.