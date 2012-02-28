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نائب وزير الحج والعمرة: الأوامر الملكية تصب في تحقيق مصالح الوطن والمواطن والنهضة التنموية الشاملة

أكد أن من شأنها الارتقاء بمستوى الأعمال في مؤسسات الدولة


عبَّر نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، عن فخره واعتزازه بمناسبة صدور الأوامر الملكية التي تقود لتحقيق تطور شامل ونهضة تنموية مباركة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-، التي من شأنها الارتقاء بمستوى الأعمال في مؤسسات الدولة، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.

وأشار إلى أن الأوامر تقود لانعكاسات إيجابية، خاصة أنها تشمل مجالات عسكرية وتعليمية وقطاعات الدولة المختلفة، ودعم هذه الأجهزة بالكوادر الشابة بما يسهم في تطوير عجلة التنمية العسكرية والخدمية والاقتصادية. كما تصب هذه الأوامر في تحقيق مصالح الوطن والمواطن، وتؤكد أن السعودية ماضية لبناء عهد زاهر مليء بالرخاء في ظل قيادة حكيمة، هدفها توفير أرقى سبل التنمية والتطوير، وبناء المستقبل الواعد.

ونوه بأن هذه الأوامر تُشعر المواطن السعودي بالاطمئنان؛ لأنها تصب في رفع مستوى كفاءة عدد من الأجهزة الحيوية. مشيرًا إلى مراعاة الأوامر ضخ شباب الوطن في المناصب القيادية للإسهام في تسريع عملية التنمية التي تشهدها هذه البلاد لمواكبة المتغيرات والمتطلبات اللازمة؛ وهو ما يسجل التاريخ الجديد للمملكة التي تقفز نحو الازدهار وتنويع مصادر الدخل تعزيزًا للاقتصاد الوطني.

ودعا في ختام حديثه أن يديم الله على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ لها قيادتها الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب وزير الحج والعمرة: الأوامر الملكية تصب في تحقيق مصالح الوطن والمواطن والنهضة التنموية الشاملة
سبق


عبَّر نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، عن فخره واعتزازه بمناسبة صدور الأوامر الملكية التي تقود لتحقيق تطور شامل ونهضة تنموية مباركة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-، التي من شأنها الارتقاء بمستوى الأعمال في مؤسسات الدولة، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.

وأشار إلى أن الأوامر تقود لانعكاسات إيجابية، خاصة أنها تشمل مجالات عسكرية وتعليمية وقطاعات الدولة المختلفة، ودعم هذه الأجهزة بالكوادر الشابة بما يسهم في تطوير عجلة التنمية العسكرية والخدمية والاقتصادية. كما تصب هذه الأوامر في تحقيق مصالح الوطن والمواطن، وتؤكد أن السعودية ماضية لبناء عهد زاهر مليء بالرخاء في ظل قيادة حكيمة، هدفها توفير أرقى سبل التنمية والتطوير، وبناء المستقبل الواعد.

ونوه بأن هذه الأوامر تُشعر المواطن السعودي بالاطمئنان؛ لأنها تصب في رفع مستوى كفاءة عدد من الأجهزة الحيوية. مشيرًا إلى مراعاة الأوامر ضخ شباب الوطن في المناصب القيادية للإسهام في تسريع عملية التنمية التي تشهدها هذه البلاد لمواكبة المتغيرات والمتطلبات اللازمة؛ وهو ما يسجل التاريخ الجديد للمملكة التي تقفز نحو الازدهار وتنويع مصادر الدخل تعزيزًا للاقتصاد الوطني.

ودعا في ختام حديثه أن يديم الله على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ لها قيادتها الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
10:59 PM

نائب وزير الحج والعمرة: الأوامر الملكية تصب في تحقيق مصالح الوطن والمواطن والنهضة التنموية الشاملة

أكد أن من شأنها الارتقاء بمستوى الأعمال في مؤسسات الدولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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عبَّر نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، عن فخره واعتزازه بمناسبة صدور الأوامر الملكية التي تقود لتحقيق تطور شامل ونهضة تنموية مباركة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-، التي من شأنها الارتقاء بمستوى الأعمال في مؤسسات الدولة، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.

وأشار إلى أن الأوامر تقود لانعكاسات إيجابية، خاصة أنها تشمل مجالات عسكرية وتعليمية وقطاعات الدولة المختلفة، ودعم هذه الأجهزة بالكوادر الشابة بما يسهم في تطوير عجلة التنمية العسكرية والخدمية والاقتصادية. كما تصب هذه الأوامر في تحقيق مصالح الوطن والمواطن، وتؤكد أن السعودية ماضية لبناء عهد زاهر مليء بالرخاء في ظل قيادة حكيمة، هدفها توفير أرقى سبل التنمية والتطوير، وبناء المستقبل الواعد.

ونوه بأن هذه الأوامر تُشعر المواطن السعودي بالاطمئنان؛ لأنها تصب في رفع مستوى كفاءة عدد من الأجهزة الحيوية. مشيرًا إلى مراعاة الأوامر ضخ شباب الوطن في المناصب القيادية للإسهام في تسريع عملية التنمية التي تشهدها هذه البلاد لمواكبة المتغيرات والمتطلبات اللازمة؛ وهو ما يسجل التاريخ الجديد للمملكة التي تقفز نحو الازدهار وتنويع مصادر الدخل تعزيزًا للاقتصاد الوطني.

ودعا في ختام حديثه أن يديم الله على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ لها قيادتها الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-.

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