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جدة .. تحتضن المؤتمر الرابع لطب وجراحة السمنة بمشاركة جراحين دوليين

تحت رعاية الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة تعقد الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة المؤتمر السنوي الرابع خلال الفترة من ١٣-١٥ فبراير بفندق الهيلتون بمدينة جدة.

ويناقش المؤتمر في هذا التجمع العلمي طرق الوقاية والحلول الجراحية وغير الجراحية المتاحة لعلاج السمنة، وبمشاركة متحدثين من داخل الوطن، إضافة إلى متحدثين من الوطن العربي وجراحين من أوروبا وأمريكا الشمالية.

الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة جدة

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جدة .. تحتضن المؤتمر الرابع لطب وجراحة السمنة بمشاركة جراحين دوليين
سبق

تحت رعاية الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة تعقد الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة المؤتمر السنوي الرابع خلال الفترة من ١٣-١٥ فبراير بفندق الهيلتون بمدينة جدة.

ويناقش المؤتمر في هذا التجمع العلمي طرق الوقاية والحلول الجراحية وغير الجراحية المتاحة لعلاج السمنة، وبمشاركة متحدثين من داخل الوطن، إضافة إلى متحدثين من الوطن العربي وجراحين من أوروبا وأمريكا الشمالية.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
11:25 PM

جدة .. تحتضن المؤتمر الرابع لطب وجراحة السمنة بمشاركة جراحين دوليين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تحت رعاية الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة تعقد الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة المؤتمر السنوي الرابع خلال الفترة من ١٣-١٥ فبراير بفندق الهيلتون بمدينة جدة.

ويناقش المؤتمر في هذا التجمع العلمي طرق الوقاية والحلول الجراحية وغير الجراحية المتاحة لعلاج السمنة، وبمشاركة متحدثين من داخل الوطن، إضافة إلى متحدثين من الوطن العربي وجراحين من أوروبا وأمريكا الشمالية.

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