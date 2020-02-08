جدة .. تحتضن المؤتمر الرابع لطب وجراحة السمنة بمشاركة جراحين دوليين

تحت رعاية الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة تعقد الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة المؤتمر السنوي الرابع خلال الفترة من ١٣-١٥ فبراير بفندق الهيلتون بمدينة جدة.

ويناقش المؤتمر في هذا التجمع العلمي طرق الوقاية والحلول الجراحية وغير الجراحية المتاحة لعلاج السمنة، وبمشاركة متحدثين من داخل الوطن، إضافة إلى متحدثين من الوطن العربي وجراحين من أوروبا وأمريكا الشمالية.