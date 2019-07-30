وزير الداخلية يرعى "ندوة استخدام التقنيات المتقدمة في الحج".. الأحد المقبل في مكة

يرعى وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الأحد الرابع من شهر أغسطس في مكة المكرمة، ندوة بعنوان "استخدام التقنيات المتقدمة في الحج"، تنظمها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة أم القرى والأمن العام والمجلس الصحي السعودي. ويأتي انعقاد الندوة ضمن برامج الخدمات الطبية بوزارة الداخلية التي ينفذها مستشفى قوى الامن بمكة المكرمة خلال موسم الحج لعام 1440هـ. وستناقش الندوة توفير الرعاية الصحية المتقدمة عن بعد وحلول وصرف الأدوية باستخدام التقنيات الحديثة، وقراءة الأشعة التصويرية دون تدخل بشري، إلى جانب توظيف التطبيقات الذكية في خدمات الطوارئ الصحية والمختبر الوطني الصحي للتقنيات الصاعدة، واستعمال الربوتات في العمليات الجراحية، وتسهيل مهمة مقدمي الرعاية الصحية مع برنامج المساعد الافتراضي لسلامة المرضى ودور الأجهزة الذكية في تحسين الرعاية الصحية، والإبداع الرقمي في الخدمات الإسعافية للهلال الأحمر. وستركز الندوة على مناقشة إدارة الحشود باستخدام التقنية، والضبط والمتابعة الأمنية الرقمية، وتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. وسيصاحب الندوة تنظيم جلسة حوار يتحدث فيها وكيل وزارة الصحة للصحة الإلكترونية والتحويل الرقمي الدكتور أحمد بلخير، والمشرف العام على وكالة التخطيط والتطوير بوزارة الحج والعمرة الدكتور عمرو المداح، ومدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، والمشرف العام على إدارة وأعمال مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية اللواء طارق الشدي، وعميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور باسم قاضي. وتشمل محاور الجلسة، استخدامات التقنيات المتقدمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن، و إسهامات الذكاء الاصطناعي في تسهيل تقديم الرعاية الصحية، ومبادرة "طريق مكة"، ودور البيانات الضخمة في دعم اتخاذ القرار والتخطيط للحج، ودور التقنية الحديثة في خدمة المجال الصحي والأمني للحج، ومستقبل تطبيقات الواقع الافتراضي والواقع المعزز في الحج، وتطوير إدارة الحشود والتفويج باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتكامل دور التطبيقات الذكية في تسهيل خدمة ضيوف الرحمن. وسيقام على هامش الندوة، معرض للتطبيقات الذكية التي تسهم في خدمة ضيوف الرحمن بمشاركة وزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وأمانة العاصمة المقدسة، وأبشر، وكلنا أمن، والمديرية العامة للجوازات، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الدفاع المدني، وأسعفني، ومناسكنا، ووادي مكة ومعهد أبحاث الحج. من جانبه، أعرب مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتورسليمان بن عبدالعزيز السحيمي، عن شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية على رعايته لهذه الندوة التي تأتي في إطار اهتماماته الحثيثة لترسيخ مفهوم الأمن بأبعاده المختلفة ومنها الجوانب الصحية, مشيرًا إلى أنها تكرس مواكبة الوزارة من خلال فرق عمل تنخرط فيها كل الجهات المعنية المشاركة في خدمة الحجيج تحقيقاً لرؤية المملكة.

وزير الداخلية يرعى "ندوة استخدام التقنيات المتقدمة في الحج".. الأحد المقبل في مكة أحمد البراهيم سبق 2019-07-30 يرعى وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الأحد الرابع من شهر أغسطس في مكة المكرمة، ندوة بعنوان "استخدام التقنيات المتقدمة في الحج"، تنظمها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة أم القرى والأمن العام والمجلس الصحي السعودي.



ويأتي انعقاد الندوة ضمن برامج الخدمات الطبية بوزارة الداخلية التي ينفذها مستشفى قوى الامن بمكة المكرمة خلال موسم الحج لعام 1440هـ.



وستناقش الندوة توفير الرعاية الصحية المتقدمة عن بعد وحلول وصرف الأدوية باستخدام التقنيات الحديثة، وقراءة الأشعة التصويرية دون تدخل بشري، إلى جانب توظيف التطبيقات الذكية في خدمات الطوارئ الصحية والمختبر الوطني الصحي للتقنيات الصاعدة، واستعمال الربوتات في العمليات الجراحية، وتسهيل مهمة مقدمي الرعاية الصحية مع برنامج المساعد الافتراضي لسلامة المرضى ودور الأجهزة الذكية في تحسين الرعاية الصحية، والإبداع الرقمي في الخدمات الإسعافية للهلال الأحمر.



وستركز الندوة على مناقشة إدارة الحشود باستخدام التقنية، والضبط والمتابعة الأمنية الرقمية، وتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.



وسيصاحب الندوة تنظيم جلسة حوار يتحدث فيها وكيل وزارة الصحة للصحة الإلكترونية والتحويل الرقمي الدكتور أحمد بلخير، والمشرف العام على وكالة التخطيط والتطوير بوزارة الحج والعمرة الدكتور عمرو المداح، ومدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، والمشرف العام على إدارة وأعمال مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية اللواء طارق الشدي، وعميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور باسم قاضي.



وتشمل محاور الجلسة، استخدامات التقنيات المتقدمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن، و إسهامات الذكاء الاصطناعي في تسهيل تقديم الرعاية الصحية، ومبادرة "طريق مكة"، ودور البيانات الضخمة في دعم اتخاذ القرار والتخطيط للحج، ودور التقنية الحديثة في خدمة المجال الصحي والأمني للحج، ومستقبل تطبيقات الواقع الافتراضي والواقع المعزز في الحج، وتطوير إدارة الحشود والتفويج باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتكامل دور التطبيقات الذكية في تسهيل خدمة ضيوف الرحمن.



وسيقام على هامش الندوة، معرض للتطبيقات الذكية التي تسهم في خدمة ضيوف الرحمن بمشاركة وزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وأمانة العاصمة المقدسة، وأبشر، وكلنا أمن، والمديرية العامة للجوازات، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الدفاع المدني، وأسعفني، ومناسكنا، ووادي مكة ومعهد أبحاث الحج.



من جانبه، أعرب مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتورسليمان بن عبدالعزيز السحيمي، عن شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية على رعايته لهذه الندوة التي تأتي في إطار اهتماماته الحثيثة لترسيخ مفهوم الأمن بأبعاده المختلفة ومنها الجوانب الصحية, مشيرًا إلى أنها تكرس مواكبة الوزارة من خلال فرق عمل تنخرط فيها كل الجهات المعنية المشاركة في خدمة الحجيج تحقيقاً لرؤية المملكة.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440 01:34 PM

وزير الداخلية يرعى "ندوة استخدام التقنيات المتقدمة في الحج".. الأحد المقبل في مكة تنظمها الخدمات الطبية وجامعة أم القرى والأمن العام والمجلس الصحي السعودي





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يرعى وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الأحد الرابع من شهر أغسطس في مكة المكرمة، ندوة بعنوان "استخدام التقنيات المتقدمة في الحج"، تنظمها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة أم القرى والأمن العام والمجلس الصحي السعودي.



ويأتي انعقاد الندوة ضمن برامج الخدمات الطبية بوزارة الداخلية التي ينفذها مستشفى قوى الامن بمكة المكرمة خلال موسم الحج لعام 1440هـ.



وستناقش الندوة توفير الرعاية الصحية المتقدمة عن بعد وحلول وصرف الأدوية باستخدام التقنيات الحديثة، وقراءة الأشعة التصويرية دون تدخل بشري، إلى جانب توظيف التطبيقات الذكية في خدمات الطوارئ الصحية والمختبر الوطني الصحي للتقنيات الصاعدة، واستعمال الربوتات في العمليات الجراحية، وتسهيل مهمة مقدمي الرعاية الصحية مع برنامج المساعد الافتراضي لسلامة المرضى ودور الأجهزة الذكية في تحسين الرعاية الصحية، والإبداع الرقمي في الخدمات الإسعافية للهلال الأحمر.



وستركز الندوة على مناقشة إدارة الحشود باستخدام التقنية، والضبط والمتابعة الأمنية الرقمية، وتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.



وسيصاحب الندوة تنظيم جلسة حوار يتحدث فيها وكيل وزارة الصحة للصحة الإلكترونية والتحويل الرقمي الدكتور أحمد بلخير، والمشرف العام على وكالة التخطيط والتطوير بوزارة الحج والعمرة الدكتور عمرو المداح، ومدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، والمشرف العام على إدارة وأعمال مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية اللواء طارق الشدي، وعميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور باسم قاضي.



وتشمل محاور الجلسة، استخدامات التقنيات المتقدمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن، و إسهامات الذكاء الاصطناعي في تسهيل تقديم الرعاية الصحية، ومبادرة "طريق مكة"، ودور البيانات الضخمة في دعم اتخاذ القرار والتخطيط للحج، ودور التقنية الحديثة في خدمة المجال الصحي والأمني للحج، ومستقبل تطبيقات الواقع الافتراضي والواقع المعزز في الحج، وتطوير إدارة الحشود والتفويج باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتكامل دور التطبيقات الذكية في تسهيل خدمة ضيوف الرحمن.



وسيقام على هامش الندوة، معرض للتطبيقات الذكية التي تسهم في خدمة ضيوف الرحمن بمشاركة وزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وأمانة العاصمة المقدسة، وأبشر، وكلنا أمن، والمديرية العامة للجوازات، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الدفاع المدني، وأسعفني، ومناسكنا، ووادي مكة ومعهد أبحاث الحج.



من جانبه، أعرب مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتورسليمان بن عبدالعزيز السحيمي، عن شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية على رعايته لهذه الندوة التي تأتي في إطار اهتماماته الحثيثة لترسيخ مفهوم الأمن بأبعاده المختلفة ومنها الجوانب الصحية, مشيرًا إلى أنها تكرس مواكبة الوزارة من خلال فرق عمل تنخرط فيها كل الجهات المعنية المشاركة في خدمة الحجيج تحقيقاً لرؤية المملكة.