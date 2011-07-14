النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

باجندوح يعلن انضمامه لنادي فارازدين الكرواتي

أعلن جمال باجندوح عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر انضمامه لنادي فارازدين الكرواتي بعد انتهاء عقده مع نادي الاتحاد دون أن يبدي الأخير رغبة في استمرار تلك العلاقة؛ وبالتالي تم إشعاره أواخر يونيو الماضي بضرورة البحث عن نادٍ آخر .

وقضى باجندوح ما يقارب خمسة مواسم في صفوف الاتحاد، تُوج خلالها بلقب كأس ولي العهد 2017، وكأس الملك 2018.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
باجندوح يعلن انضمامه لنادي فارازدين الكرواتي
سبق

أعلن جمال باجندوح عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر انضمامه لنادي فارازدين الكرواتي بعد انتهاء عقده مع نادي الاتحاد دون أن يبدي الأخير رغبة في استمرار تلك العلاقة؛ وبالتالي تم إشعاره أواخر يونيو الماضي بضرورة البحث عن نادٍ آخر .

وقضى باجندوح ما يقارب خمسة مواسم في صفوف الاتحاد، تُوج خلالها بلقب كأس ولي العهد 2017، وكأس الملك 2018.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
10:25 PM

باجندوح يعلن انضمامه لنادي فارازدين الكرواتي

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
14
18,064

أعلن جمال باجندوح عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر انضمامه لنادي فارازدين الكرواتي بعد انتهاء عقده مع نادي الاتحاد دون أن يبدي الأخير رغبة في استمرار تلك العلاقة؛ وبالتالي تم إشعاره أواخر يونيو الماضي بضرورة البحث عن نادٍ آخر .

وقضى باجندوح ما يقارب خمسة مواسم في صفوف الاتحاد، تُوج خلالها بلقب كأس ولي العهد 2017، وكأس الملك 2018.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,951
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,775
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,963
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,736

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة